Indische Paare beginnen Rechtsstreit um gleichgeschlechtliche Ehe : NPR

Bildunterschrift umschalten Altaf Qadri/AP

Altaf Qadri/AP

NEU-DELHI – Die Liebesgeschichte von Utkarsh Saxena und Ananya Kotia begann wie jede andere College-Romanze. Außer dass sonst niemand von der Beziehung des schwulen Paares wusste.

Es war im Jahr 2008. Homosexualität hatte im zutiefst konservativen Indien noch keine Akzeptanz gefunden, da viele schwule Paare mit Stigmatisierung und Isolation konfrontiert waren. Also nahmen sich Saxena und Kotia Zeit und beobachteten aus der Ferne, wie sich die Akzeptanz der Menschen gegenüber Homosexualität veränderte.

„Wir hatten eigentlich ziemliche Angst vor den Folgen“, sagte Saxena, ein Politikwissenschaftler an der Universität Oxford. „Wir waren sehr zerbrechlich und verletzlich, ein junges Paar, das sich selbst herausfindet, und wollten nicht, wissen Sie, dass etwas so Drastisches uns in gewisser Weise brechen könnte.“

Im Laufe der Jahre, als die indische Gesellschaft Homosexualität zunehmend akzeptierte und ein Großteil der LGBTQ-Community des Landes begann, ihre Sexualität offen zu feiern, beschloss das Paar, ihre Beziehung ihren Freunden und ihrer Familie bekannt zu machen. Die meisten von ihnen akzeptierten.

Jetzt, nach 15 Jahren ihrer Beziehung, haben sie sich einer größeren Herausforderung gestellt und beim Obersten Gerichtshof Indiens eine Petition eingereicht, die die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe anstrebt. Drei weitere schwule Paare haben ähnliche Petitionen eingereicht, die im März vor dem obersten Gericht des Landes verhandelt werden.

Wenn es legalisiert würde, würde Indien nach Taiwan die zweite Volkswirtschaft in Asien sein, die die gleichgeschlechtliche Ehe anerkennt, ein bedeutendes Recht für die LGBTQ-Gemeinschaft des Landes, mehr als vier Jahre nachdem das oberste Gericht homosexuellen Sex entkriminalisiert hat. Ein positives Urteil würde Indien auch zur größten Demokratie mit solchen Rechten für LGBTQ-Paare machen, aber der Position der regierenden nationalistischen Hindu-Regierung widersprechen, die gleichgeschlechtliche Ehen ablehnt.

„Unsere Beziehung war in sozialer Hinsicht so lange undefiniert, dass wir möchten, dass sie jetzt genauso angenommen wird wie die Beziehung jedes anderen Paares“, sagte Saxena.

Die gesetzlichen Rechte für LGBTQ-Personen in Indien haben sich in den letzten zehn Jahren ausgeweitet, und die meisten dieser Änderungen sind auf die Intervention des Obersten Gerichtshofs zurückzuführen.

Im Jahr 2014 erkannte das Gericht nicht-binäre oder Transgender-Personen gesetzlich als „drittes Geschlecht“ an und machte drei Jahre später die sexuelle Orientierung einer Person zu einem wesentlichen Merkmal ihrer Privatsphäre. Das historische Urteil von 2018, das ein Gesetz aus der Kolonialzeit aufhob, das homosexuellen Sex mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestrafen ließ, erweiterte die verfassungsmäßigen Rechte für die Schwulengemeinschaft. Die Entscheidung wurde als wegweisender Sieg für die Rechte von Homosexuellen angesehen, wobei ein Richter sagte, sie würde „den Weg für eine bessere Zukunft ebnen“.

Trotz dieser Fortschritte stößt die rechtliche Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe auf Widerstand der Regierung von Premierminister Narendra Modi.

In einem Gerichtsverfahren vom vergangenen Jahr hieß es, gleichgeschlechtliche Ehen würden „das empfindliche Gleichgewicht der Personengesetze im Land ins Chaos stürzen“. Sushil Modi, ein Abgeordneter von Modis Bharatiya Janata Party, sagte dem Parlament im Dezember, dass solche Ehen „gegen das kulturelle Ethos des Landes“ verstoßen würden und eine Entscheidung darüber nicht „einigen Richtern“ überlassen werden sollte.

Der Oberste Gerichtshof Indiens hat jedoch signalisiert, dass er die Position der Regierung anfechten könnte.

Im Januar sagte sein Kollegium – bestehend aus dem Obersten Richter Indiens und zwei Richtern –, die Regierung lehne die Ernennung eines schwulen Richters teilweise wegen seiner sexuellen Orientierung ab. Indiens Bundesregierung reagierte nicht auf die Vorwürfe.

Homosexuelle Paare und LGBTQ-Aktivisten argumentieren, dass die Regierung durch die Weigerung, die gleichgeschlechtliche Ehe anzuerkennen, homosexuellen Paaren ihr in der Verfassung verankertes Recht auf Gleichberechtigung und die Möglichkeiten beraubt, die verheiratete heterosexuelle Paare genießen.

„Im Grunde müssen Sie genauso behandelt werden wie jeder andere Bürger. Es werden keine Sonderrechte gefordert, sondern nur das Recht, das jeder andere Bürger hat“, sagt Ruth Vanita, Expertin für Gender Studies und Autorin von „Love’s Ritus: Gleichgeschlechtliche Ehe in Indien und im Westen.“

In Indien wird die Ehe durch eine Reihe verschiedener Gesetze geregelt, die auf die religiösen Gruppen des Landes zugeschnitten sind, sowie ein säkulares Gesetz für interreligiöse Paare, das sogenannte Special Marriage Act. Alle beschränken die Ehe zwischen Männern und Frauen.

Ohne rechtliche Unterstützung für gleichgeschlechtliche Ehen sagen viele Paare, dass sie mit einer Vielzahl von Hürden konfrontiert waren.

Bildunterschrift umschalten Piyush Nagpal/AP

Piyush Nagpal/AP

Das indische Gesetz beschränkt den Besitz und die Vererbung von Eigentum auf LGBTQ-Personen. Schwule und lesbische Paare dürfen keine Kinder mit Hilfe einer indischen Leihmutter bekommen. Und LGBTQ-Personen können nur als Alleinerziehende eine Adoption beantragen.

Viele dieser Paare glauben, dass die rechtliche Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung wäre, sondern auch dazu führen würde, dass sich mehr Menschen als Homosexuelle outen und ihre Beziehung zum Staat stärken würden.

„Wir möchten, dass der Staat die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare als Institution anerkennt … um sie auf sozialer Ebene zu akzeptieren“, sagte Kotia, Wirtschaftswissenschaftlerin an der London School of Economics.

Homosexualität ist in Indiens traditioneller Gesellschaft seit langem ein Stigma, obwohl es in den letzten Jahren einen Wandel in der Einstellung gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren gegeben hat. Indien hat jetzt offen schwule Prominente und einige hochkarätige Bollywood-Filme haben sich mit schwulen Themen befasst. Laut einer Pew-Umfrage stieg die Akzeptanz von Homosexualität in Indien zwischen 2013 und 2019 um 22 Prozentpunkte auf 37 %.

Aber viele gleichgeschlechtliche Paare sind in vielen indischen Gemeinschaften weiterhin mit Belästigungen konfrontiert, ob hinduistisch, muslimisch oder christlich.

Im Dezember fand Indiens LGBTQ-Community Unterstützung von unerwarteter Seite.

Der Vorsitzende von Rashtriya Swayamsevak Sangh, einer nationalistischen hinduistischen Gruppe, die der ideologische Elternteil von Modis Partei ist, sagte, LGBTQ-Menschen seien „ein Teil der indischen Gesellschaft“ und die indische Zivilisation habe die Gemeinschaft traditionell anerkannt. Die Äußerungen von Mohan Bhagwat, die die Regierung dazu zwingen könnten, ihre Position zu überdenken, stellten eine Abkehr von den lang gehegten Ansichten der Gruppe zur Homosexualität dar, die in Indien eine verworrene Geschichte hat, obwohl einige der ältesten Texte des Hinduismus gleichgeschlechtliche Paare akzeptieren .

„Im Westen wurden bis ins 19. Jahrhundert Menschen wegen gleichgeschlechtlicher Beziehungen hingerichtet oder ins Gefängnis gesteckt. Indien hat, soweit wir wissen, keine solche Geschichte. Wir haben immer darüber geschrieben (Homosexualität) , sprach darüber und diskutierte darüber“, sagte Vanita.

Ohne das gesetzliche Recht auf Eheschließung nehmen viele LGBTQ-Paare immer noch an Verlobungszeremonien teil, insbesondere in Großstädten. Solche Ehen sind nach indischem Recht nicht rechtlich bindend, aber es hat sie nicht davon abgehalten, traditionelle indische Hochzeitsrituale zu haben.

Saxena und Kotia sagten, dass sie auch einen planen, vorzugsweise wenn das Gericht zu ihren Gunsten entscheidet.

„Ich denke, wir hätten gerne eine große Hochzeit. Unsere Verwandten und unsere Familie und Freunde hätten gerne eine noch größere Hochzeit“, sagte Saxena.