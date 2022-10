Indische Banken meiden Rupienhandel mit Russland – Reuters – RT Business News

Einige kleine Kreditgeber haben die Abwicklung in der Landeswährung eingeführt, aber große sind misstrauisch gegenüber westlichen Strafen

Große indische Banken vermeiden direkte Transaktionen in Rupien mit Russland aus Angst vor westlichen Sanktionen, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Dies geschieht weniger als einen Monat, nachdem die State Bank of India zugestimmt hatte, einen vereinfachten Rupie-Abrechnungsmechanismus einzuführen, der darauf abzielt, den gegenseitigen Handel anzukurbeln.

Ein indischer Diplomat teilte der Verkaufsstelle mit, dass russische Banken die acht größten Kreditgeber Indiens aufgefordert hätten, die Abwicklung in der Landeswährung zu organisieren, aber keine Antwort erhalten hätten.

Zu diesen Banken gehören Indiens größter Kreditgeber, die State Bank of India, sowie die Punjab National Bank, die Bank of India, die Bank of Baroda und die Central Bank of India. Quellen bei Kreditinstituten teilten der Nachrichtenagentur mit, dass ihr Management nicht erwäge, diesen Mechanismus zu nutzen, zumindest noch nicht.

Laut einem leitenden Angestellten einer großen staatlichen Bank befürchten Finanzunternehmen, von den USA und der EU für den Handel mit Rupien mit Russland bestraft zu werden. „Sie [Western nations] uns eine Sanktion auferlegen können, wäre dies ein großer Geschäfts- und Reputationsverlust“, sagte der Bankier.

Indische Banken, die dem internationalen Finanzsystem ausgesetzt sind, halten sich im Handel mit nicht sanktionierten russischen Kreditgebern an Dollar oder Euro. Sie befürchten, dass ihre Geschäfte durch Sanktionen beeinträchtigt würden.

Derzeit nutzen nur zwei kleine Kreditgeber, die Yes Bank und die UCO Bank, die Vereinbarungen mit der russischen PSCB und der Gazprombank haben, den Rupie-Zahlungsmechanismus.

Im September berichtete die Economic Times, dass indische Banken etwa 20 Anfragen von russischen Kreditinstituten erhalten hätten, Konten zu eröffnen. Die Rupie-Handelsinitiative wurde ins Leben gerufen, um den US-Dollar zu umgehen und so einen unterbrechungsfreien grenzüberschreitenden Handel zwischen den beiden Ländern zu gewährleisten.

