Neu-Delhi strebt den Aufbau weiterer Partnerschaften mit südostasiatischen Ländern in den Bereichen Cyberspace, Fintech und maritime Sicherheit an

Dr. Jaishankar äußerte sich am Donnerstag auf der Eröffnungssitzung der ASEAN-Postministerkonferenz in der indonesischen Hauptstadt, an der der russische Außenminister Sergej Lawrow, der US-Außenminister Antony Blinken und Chinas Spitzendiplomat Wang Yi teilnahmen.

„ASEAN ist eine entscheidende Säule der indischen Act-East-Politik und seiner Vision für den gesamten Indopazifik. Eine starke und geeinte ASEAN spielt eine wichtige Rolle in der entstehenden Dynamik im Indopazifik. Indien unterstützt nachdrücklich die ASEAN-Zentralität und die ASEAN-Perspektive im Indopazifik“, sagte der indische Minister, der vom 12. bis 18. Juli Indonesien und Thailand besucht.

Der Act East Policy wurde von Indiens Premierminister Narendra Modi im Jahr seines Amtsantritts 2014 ins Leben gerufen, um sein Engagement im asiatisch-pazifischen Raum zu vertiefen und die frühere Look East Policy von 1991 zu ersetzen, deren Einführung mit der wirtschaftlichen Entwicklung des südasiatischen Landes zusammenfiel Liberalisierung.

Heute Morgen fand ein herzliches und produktives Treffen der ASEAN-Indien-Außenminister statt. Dank @VivianBala dafür, dass Sie gemeinsam mit mir den Vorsitz geführt haben. Wir haben die Fortschritte bei der Umsetzung unserer umfassenden strategischen Partnerschaft zur Kenntnis genommen. Besprochener stärkerer Fokus auf Digital, Fintech, Ernährungssicherheit und maritime… pic.twitter.com/TC7XbbGRg8 — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 13. Juli 2023

Dr. Jaishankar äußerte sich zur wachsenden Rolle des Blocks, da er „bestehende Kooperationen als umfassende strategische Partner“ festige. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ASEAN, um unsere Partnerschaft weiter auf neuere Bereiche auszudehnen und gleichzeitig die bestehende Zusammenarbeit zu stärken.“ Ich beziehe mich hier insbesondere auf die Bereiche Cyber-, Finanz- und maritime Sicherheit“, fügte er hinzu.

Zuvor, am Donnerstag, traf Dr. Jaishankar seinen russischen Amtskollegen Lawrow in Jakarta und beriet über den Ukraine-Konflikt und bilaterale Wirtschaftsfragen. Chinas Wang hielt am Rande des Gipfels auch bilaterale Treffen mit Lawrow und Blinken ab, berichtete Reuters. Jaishankar führte auch Gespräche mit seinen Amtskollegen aus Indonesien, Singapur, Brunei, Südkorea, Neuseeland und Thailand.