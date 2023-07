CNN

—



Behörden im zentralen indischen Bundesstaat Madhya Pradesh haben das Haus eines Mannes abgerissen, nachdem ein Video, das zu zeigen schien, wie er auf ein Mitglied einer Stammesgemeinschaft uriniert, diese Woche in den sozialen Medien viral ging.

Der im Video festgehaltene Vorfall ereignete sich zwar angeblich vor einem Jahr, der von der Polizei als Pravesh Shukla identifizierte Mann wurde jedoch am Dienstag wegen der obszönen Tat festgenommen und angeklagt. Ihm drohen eine Geldstrafe und eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren, teilte die Polizei mit.

„Als wir von diesem Video erfuhren, das viral ging, ergriff die Polizei Maßnahmen“, sagte Priya Singh, stellvertretende Polizeikommissarin des Bezirks Sidhi, wo sich der Vorfall angeblich ereignet hat.

Die Bezirkspolizei teilte CNN mit, dass die Landesregierung außerdem den Abriss von Shuklas Haus angeordnet habe, weil es „illegal gebaut“ sei. Lokale Medien zeigten, dass das Gebäude am Mittwoch dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Dies ist nicht das erste Mal, dass indische Behörden das Haus einer Person abreißen, der kriminelle Aktivitäten vorgeworfen werden.

Nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Hindus und Muslimen im April 2022 zerstörten die Behörden in Madhya Pradesh mehrere Grundstücke von Personen, die sie als „Randalierer“ und „Eindringlinge“ bezeichneten, und behaupteten, die Häuser und Geschäfte seien illegal auf öffentlichem Land gebaut worden.

Nur wenige Monate später, im Juni 2022, zerstörten Beamte im Bundesstaat Uttar Pradesh die Häuser mehrerer Personen, denen Beteiligung an Unruhen vorgeworfen wurde, die gegen islamfeindliche Äußerungen zweier Mitglieder der hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) von Premierminister Narendra Modi protestierten. .

In einem Twitter-Beitrag am Freitag teilte die Regierung von Madhya Pradesh mit, dass das Opfer 500.000 Rupien (6.000 US-Dollar) als Entschädigung und 150.000 Rupien (1.800 US-Dollar) erhalten würde, um ihm beim Hausbau zu helfen.

Die Ankündigung erfolgte einen Tag nach dem Ministerpräsidenten von Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan besuchte das Opfer um sich für das zu entschuldigen, was ihm passiert ist.

„Seit ich das Video dieses Vorfalls gesehen habe, ist mein Herz zutiefst beunruhigt und voller Schmerz“, twitterte Chouhan am Donnerstag.

Nach Angaben der US-amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung macht die Stammesgesellschaft etwa 8,6 % der indischen Bevölkerung aus. Obwohl die mehr als 104 Millionen Inder, die solchen Gemeinschaften angehören, in der Verfassung des Landes als geschützte „geplante Stämme“ anerkannt sind, gehören sie laut USAID weiterhin „zu den am stärksten marginalisierten und benachteiligten sozioökonomischen Gruppen in Indien“.

Während Chouhan eine strenge Bestrafung von Shukla forderte, um ein Exempel zu statuieren, nutzten Politiker rivalisierender Parteien den Vorfall, um Chouhan und die BJP, der er angehört, zu kritisieren.

Rahul Gandhi, ein hochrangiges Mitglied der größten Oppositionspartei Indiens im Kongress, behauptete in einem Tweet, dass „die Gräueltaten gegen Stammesbrüder und -schwestern (unter) der BJP-Herrschaft zunehmen.“

Nach seinem Besuch beim Opfer Chouhan getwittert dass „Gräueltaten gegen irgendjemanden nicht toleriert werden.“

„Der Respekt jedes Bürgers des Staates ist mein Ziel“, sagte er.

Mitglieder der Kongresspartei haben außerdem behauptet, Shukla sei ein Berater eines BJP-Mitglieds der gesetzgebenden Versammlung gewesen. laut CNN-Tochter CNN-News18. Mitglieder der BJP haben wies diesen Vorwurf zurück.

Der frühere Ministerpräsident von Madhya Pradesh, Kamal Nath, der auch Mitglied der Kongresspartei ist, sagte, er sei „zutiefst traurig“ über den Vorfall und fügte hinzu: „Es ist herzzerreißend, nachdem ich das Video gesehen habe, in dem ein BJP-Führer auf einen Stammesjugendlichen uriniert.“ im Bezirk Sidhi.“

„Dieser Vorfall ist ein Angriff auf die Stammesidentität“ sagte Nath in einem Tweet. „Die Kongresspartei steht voll und ganz an der Seite der Stammesgesellschaft und wird ihr weiterhin Gerechtigkeit widerfahren lassen.“