Neu-Delhi hat die Namen von Sikh-Separatistengruppen und Aktivisten bekannt gegeben, denen in Indien Terrorismusvorwürfe zur Last gelegt werden

Indische Regierungsbeamte haben behauptet, dass die kanadischen Behörden Personen, denen schwere Terrorismusvorwürfe in Indien vorgeworfen werden, Asyl oder die Staatsbürgerschaft gewährt haben, sodass sie von kanadischem Boden aus ungehindert operieren können.

Indische Beamte behaupteten, Kanada beherberge mindestens neun separatistische Organisationen, die offen mit Morddrohungen gedroht, sezessionistische Pläne gefördert und sich an gezielten Tötungen in Indien beteiligt hätten.

Sie behaupten, dass Ottawa keine Maßnahmen gegen Personen ergriffen hat, die an schweren Verbrechen beteiligt waren, einschließlich der Ermordung des berühmten Punjabi-Sängers Sidhu Moose Wala. Im Gegensatz dazu blieben die Auslieferungsersuchen Neu-Delhis für Personen, die mit diesen Organisationen in Verbindung stehen, unbeantwortet.

Die Liste der Organisationen, von denen Indien annimmt, dass sie „haben“direkte Zugehörigkeit zu terroristischen ElementenDazu gehören die World Sikh Organization, die Khalistan Tiger Force, Sikhs for Justice und Babbar Khalsa International. Indien stellte Anträge auf Auslieferung oder Maßnahmen gegen Dutzende von Sikh-Aktivisten, darunter einige der Namen auf der Liste, darunter Gurwant Singh Bath, Bhagat Singh Brar, Moninder Singh Bual und Satinder Pal Singh Gill.

Betont, dass Sikh-Aktivisten beteiligt sind an „Grabenkriege„ zwischen politischen und religiösen Gruppen in Kanada haben Beamte in Neu-Delhi behauptet, dass der Tod des Pro-Sikh-Separatistenführers Hardeep Singh Nijjar ein solcher Fall sein könnte, und wiesen Kanadas jüngste Vorwürfe gegen Indien als „falsch und beruhen auf unbegründeten Annahmen.“









Indische Medienberichte deuten darauf hin, dass Nijjar 2015 vom pakistanischen Geheimdienst ISI rekrutiert wurde, der ihn bei der Organisation geheimer Trainingslager für extremistische Sikh-Fraktionen mit Verbindungen zur Khalistan-Bewegung in British Columbia, Kanada, unterstützte. Es wurde angenommen, dass Nijjar Teil mehrerer Organisationen mit terroristischen Verbindungen war. Er wurde 2020 von Indien als „einzelner Terrorist“ aufgeführt für „Ausbildung und Finanzierung” andere Separatisten.

Der kanadische Premierminister Trudeau löste am Montag eine diplomatische Pattsituation zwischen Ottawa und Neu-Delhi aus, als er vor dem kanadischen Parlament sprach und sagte, seine Regierung untersuche „glaubwürdige Behauptungen” dass die indische Regierung Nijjar Anfang des Jahres ermordet hatte, ohne Beweise preiszugeben.

Später kündigte die kanadische Außenministerin Melanie Joly die sofortige Ausweisung eines hochrangigen indischen Diplomaten, Pavan Kumar Rai, an, der ihrer Meinung nach der örtliche Chef des indischen Auslandsgeheimdienstes, des Research and Analysis Wing, war. Stunden später reagierte Indien mit einem symmetrischen Schritt und befahl einem indischen Diplomaten, der in indischen Medienberichten als Olivier Sylvestere, Stationschef des kanadischen Geheimdienstes in Neu-Delhi, identifiziert wurde, innerhalb von fünf Tagen abzureisen.

Einem Bloomberg-Bericht vom Mittwoch zufolge waren die Vorwürfe aus Kanada über die angebliche Beteiligung Indiens an der Ermordung von Nijjar über Sicherheits- und diplomatische Kanäle nach Neu-Delhi gemeldet worden, bevor die Anschuldigungen öffentlich wurden.