Das indische Außenministerium wies die Behauptung zurück und bezeichnete sie als „absurd und motiviert“ und sagte in einer Erklärung, dass es einen kanadischen Gesandten ausweise, da „die Besorgnis über die Einmischung kanadischer Diplomaten in unsere internen Angelegenheiten und ihre Beteiligung an Anti-Indien-Aktivitäten wächst“.

Trudeau hat das Thema gegenüber Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Rishi Sunak zur Sprache gebracht, und kanadische Beamte haben Indien mit den Behauptungen konfrontiert.

Außenministerin Mélanie Joly sagte, sollten sich die Vorwürfe als wahr erweisen, handele es sich um eine „schwerwiegende Verletzung“ der kanadischen Souveränität.

Der Konflikt ereignet sich inmitten angespannter Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Kanada hat am Freitag eine Handelsmission mit Indien abrupt eingestellt.