Module der Raumsonde Chandrayaan-3 befinden sich derzeit in der Nähe des Südpols des Mondes im Winterschlaf

Indien wird diese Woche versuchen, den Lander und Rover der Chandrayaan-3-Mission aus dem Ruhezustand zu wecken, zwei Wochen nachdem sie erfolgreich in der Nähe des Südpols des Mondes gelandet sind.

Wissenschaftler der Indian Space Research Organization (ISRO) hoffen, die Module entweder am Donnerstag oder Freitag wieder zum Leben zu erwecken, wenn die Sonne am „Shivshakti Point“ aufgeht – einem Ort in der Nähe des Mondsüdpols, an dem Chandrayaan-3 im August gelandet ist, berichtet die Hindustan Times.

S. Somanath, Vorsitzender der Raumfahrtbehörde, sagte, die Wissenschaftler hofften, dass die Ausrüstung wiederbelebt werden könne, um weiterhin mehr Daten zu sammeln. Die Missionsziele wurden bereits erreicht und die Module wurden ab dem 2. September in den Ruhezustand versetzt.

Die Erfolgsaussichten scheinen jedoch gering zu sein, da es unwahrscheinlich ist, dass die Instrumente auf den Modulen die extrem niedrigen Temperaturen der Mondnacht überstanden haben, die am Südpol des Mondes unter -200 Grad Celsius sinken können. Außerdem hatte die Nutzlast eine Missionslebensdauer von nur einem Mondtag, was etwa 14 Tagen auf der Erde entspricht.









Die mit Sonnenlicht betriebenen Batterien der Module wurden aufgeladen und die Sonnenkollektoren so ausgerichtet, dass sie im Morgengrauen Licht empfangen. Indische Wissenschaftler hoffen, dass die Batterien die Instrumente warm genug gehalten haben, um die Nacht zu überstehen. Raumschiffe, die die Nacht auf dem Mond überstehen sollen, sind normalerweise mit einem eingebauten Heizmechanismus ausgestattet, was bei Chandrayaan-3 nicht der Fall ist.

Indiens Mondmission, die rund 6,1 Milliarden Rupien (75 Millionen US-Dollar) kostete, gilt als großer Erfolg für das Land. Am 23. August schrieb die Chandrayaan-3 Geschichte, als sie in der Nähe des wenig erforschten Südpols des Mondes landete. Einige Tage später bestätigte es nach Tests vor Ort das Vorhandensein von Schwefel in der Region.

Am Mittwoch verabschiedete das Oberhaus des indischen Parlaments einstimmig eine Resolution, in der es den Wissenschaftlern zum Erfolg der Chandrayaan-3-Mission gratulierte.

„Indien hat nicht nur die Fähigkeit entwickelt, eigene Satelliten zu starten„, sagte der indische Vizepräsident Jagdeep Dhankhar, „hat seine Dienste aber auch auf den Start von Satelliten für andere Länder ausgeweitet, wobei bisher 424 ausländische Satelliten gestartet wurden.“

Das sagte Finanzministerin Nirmala Sitharaman im Parlament „Der Erfolg von Chandrayaan-3 wird große Auswirkungen auf Indiens industrielles und technologisches Ökosystem haben.“ Kurz nach der Chandrayaan-3-Mission hat Indien eine weitere Weltraummission entsandt – die Aditya-L1 – dieses Mal zur Erforschung der Sonne.