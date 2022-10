Indien: Viele Tote nach Einsturz einer Hängebrücke

Stand: 30.10.2022 17:46 Uhr

Mehr als 100 Menschen sollen auf der Hängebrücke gewesen sein – dann stürzte sie ein. Mindestens 60 Menschen starben bei dem Unglück in Indien, viele werden noch vermisst.

Beim Einsturz einer Brücke in Indien sind mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen, teilten Regierungsvertreter mit. Der Unfall ereignete sich in Morbi im Bundesstaat Gujarat. Medienberichten zufolge werden noch immer viele Menschen vermisst.

Die 230 Meter lange Hängebrücke über den Machchhu River wurde im 19. Jahrhundert unter britischer Kolonialherrschaft erbaut. Sie war wegen Renovierungsarbeiten sechs Monate lang gesperrt und wurde erst letzte Woche wieder für den Verkehr freigegeben.

„Wir sind schockiert“

Nach Angaben der Times of India befanden sich mehr als 100 Menschen auf der Brücke, als sich das Unglück ereignete. Zur Ursache gab es zunächst keine offiziellen Informationen. Medienberichten zufolge hätte die Konstruktion der Belastung durch zu viele Menschen möglicherweise nicht standgehalten. Bilder und Videos in sozialen Medien zeigen, wie die Struktur in der Mitte auseinanderzubrechen scheint und mehrere Personen sich festhalten, um nicht ins Wasser zu fallen.

„Wir sind schockiert. Eine Untersuchung ist im Gange“, sagte Arbeitsministerin Merja gegenüber NDTV. Das Büro von Premierminister Narendra Modi kündigte auf Twitter an, dass den Familien der Opfer eine Entschädigung gezahlt werde.