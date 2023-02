Indien verzichtet auf Dollar, um Sanktionen gegen Russland zu umgehen – Reuters – RT Business News

Lokale Raffinerien verwenden Berichten zufolge VAE-Dirhams, um den größten Teil des russischen Öls zu bezahlen, das von in Dubai ansässigen Händlern gekauft wurde

Indische Raffinerien verwenden jetzt emiratische Dirhams anstelle von US-Dollar, um den größten Teil des russischen Öls zu bezahlen, das sie über Händler mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten kaufen, berichtete Reuters letzte Woche unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Die indischen Behörden haben die von den G7 als Reaktion auf den Konflikt in der Ukraine ergriffenen Maßnahmen gegen Russland nicht unterstützt. Die Schritte zielen darauf ab, Moskaus Energieeinnahmen zu kürzen.

Am 5. Dezember wurde von der EU, den G7-Ländern und Australien eine Preisobergrenze von 60 USD pro Barrel für russische Ölexporte auf dem Seeweg eingeführt. Der Mechanismus verbietet es westlichen Unternehmen, Verladern von russischem Öl Versicherungen und andere Dienstleistungen anzubieten, es sei denn, die Fracht wird zum Preis von 10% gekauft oder unter dem eingestellten Preis.

Eine ähnliche Maßnahme, die auf Erdölexporte abzielt, trat am 5. Februar in Kraft. Sie legt den Preis für aus Russland importierte raffinierte Erdölprodukte auf 100 USD pro Barrel für Diesel und 45 USD pro Barrel für Heizöl fest.









Obwohl Neu-Delhi beschlossen hat, sich nicht an den Restriktionen zu beteiligen, bleiben indische Banken und Finanzinstitute vorsichtig bei der Abwicklung von Zahlungen, um nicht unbeabsichtigt mit den anderen gegen Russland eingeführten Maßnahmen in Konflikt zu geraten.

Frühere Versuche, Händler für russisches Rohöl in Dirham über Banken in Dubai zu bezahlen, schlugen Berichten zufolge fehl und zwangen indische Raffinerien, wieder auf die US-Währung umzusteigen. Die State Bank of India, die oberste Bank des Landes, verrechnet nun die Dirham-Zahlungen, teilten die Quellen der Nachrichtenagentur mit und legten einige Details der Transaktionen offen.

Berichten zufolge tätigen indische Raffinerien den größten Teil ihrer Käufe von russischem Rohöl bei in Dubai ansässigen Händlern, darunter Everest Energy und Litasco, eine Einheit des russischen Ölkonzerns Lukoil.

Im Juli letzten Jahres tauchten Medienberichte auf, dass Russland erwartete, dass einige indische Käufer für Rohöl in Dirham bezahlen würden. Später wandten sich Berichten zufolge indische Raffinerien auch für russische Kohle dem Yuan und Dirham zu.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT