Indien hat am Donnerstag alle Visa-Dienstleistungen für kanadische Staatsbürger ausgesetzt. Dies ist die jüngste Eskalation in einem diplomatischen Streit, der ausbrach, nachdem Kanada die indische Regierung beschuldigt hatte, an der Ermordung eines kanadischen Staatsbürgers beteiligt gewesen zu sein.

In einer am Donnerstag auf BLS International – einem indischen Visa-Anbieter – veröffentlichten Mitteilung wurde gewarnt, dass „die indischen Visa-Dienstleistungen ab dem 21. September bis auf Weiteres eingestellt wurden“, und zwar unter Berufung auf „betriebliche Gründe“.

Kurz nach der Ankündigung des Visumdienstes kündigte Kanadas Hochkommissariat in Indien an, dass es seine Personalpräsenz im Land reduzieren werde, nachdem einige Diplomaten Drohungen erhalten hatten.

Indien hat am Mittwoch eine Reisewarnung herausgegeben, in der es seine Bürger, die sich in Kanada aufhalten oder nach Kanada reisen, angesichts der „zunehmenden Anti-Indien-Aktivitäten“ dazu auffordert, „höchste Vorsicht walten zu lassen“.

Anfang dieser Woche verschärften sich die Spannungen zwischen den beiden Ländern, nachdem der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte, es gebe „glaubwürdige Anschuldigungen“ über eine „potenzielle Verbindung“ zwischen Agenten der indischen Regierung und der Ermordung eines kanadischen Sikh-Separatisten auf kanadischem Boden.

Hardeep Singh Nijjar, ein Sikh-Führer in British Columbia, der einer Separatistenbewegung angehörte und von Neu-Delhi als Terrorist eingestuft wurde, wurde am 18. Juni auf dem Parkplatz eines Sikh-Tempels in seinem Auto tödlich erschossen.

Nach den Vorwürfen hat Kanada den Chef des indischen Auslandsgeheimdienstes ausgewiesen. Als Reaktion darauf wies Indien einen kanadischen Diplomaten aus und verwies auf „wachsende Besorgnis über die Einmischung kanadischer Diplomaten in unsere internen Angelegenheiten und ihre Beteiligung an Aktivitäten gegen Indien“ und wies die Anschuldigungen entschieden zurück.