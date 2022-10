Indien steht kurz vor der Einführung der E-Rupie

Die Reserve Bank des Landes sagt, dass virtuelle Währungen die digitale Wirtschaft stärken werden

Die Reserve Bank of India (RBI) gab am Freitag bekannt, dass sie in naher Zukunft Pilotstarts der mit Spannung erwarteten Central Bank Digital Currency (CBDC) oder E-Rupie für spezifische Anwendungsfälle starten wird.

„Derzeit stehen wir an vorderster Front einer Wende in der Währungsentwicklung, die die Natur des Geldes und seine Funktionen entscheidend verändern wird.“ sagte die Zentralbank in einer Erklärung.

Die digitale Rupie ähnelt der souveränen Papierwährung, hat jedoch eine andere Form, ist mit der bestehenden Währung austauschbar und wird laut RBI als Zahlungsmittel, gesetzliches Zahlungsmittel und sichere Wertaufbewahrung akzeptiert.

„In der Konzeptnotiz werden unter anderem auch wichtige Überlegungen wie Technologie- und Designentscheidungen, mögliche Verwendungen der digitalen Rupie und Ausgabemechanismen erörtert.“ der Regler hinzugefügt.

Die RBI erwartet, dass die digitale Rupie die Kosten für die Ausgabe von Geld und Transaktionen senken wird, da die globalen Währungsregulierungsbehörden nun versuchen, angesichts der schwindenden Verwendung von Papiergeld eine akzeptablere elektronische Form der Währung bekannt zu machen.

Retail CBDC, das für die Abwicklung von Interbankenüberweisungen und damit verbundenen Großhandelstransaktionen bestimmt ist, wird potenziell für die Nutzung durch alle verfügbar sein – Privatsektor, Nicht-Finanzkunden und Unternehmen.

Wholesale CBDC, das eine elektronische Version von Bargeld darstellt, das hauptsächlich für Einzelhandelstransaktionen bestimmt ist, ist für den eingeschränkten Zugang ausgewählter Finanzinstitute konzipiert.

Die RBI-Konzeptnotiz besagt, dass die E-Rupie Indiens digitale Wirtschaft stärken, die finanzielle Inklusion verbessern und die Geld- und Zahlungssysteme effizienter machen wird.

