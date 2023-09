Die Mission, deren Ziel es ist, die Sonnenatmosphäre zu untersuchen, wird 125 Tage brauchen, um den vorgesehenen Punkt zu erreichen

Indiens erste Solarmission – Aditya-L1 – wurde am Samstag von der Startrampe des Satish Dhawan Space Center auf der Insel Sriharikota im südlichen Bundesstaat Andhra Pradesh gestartet.

Das erste solare Weltraumobservatorium der Indian Space Research Organization (ISRO) wurde an Bord der Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) gestartet und trägt sieben verschiedene Nutzlasten. Vier der Nutzlasten werden das Licht der Sonne beobachten und die anderen drei werden die Parameter des Plasmas und der Magnetfelder messen.

Vor dem Start teilte ISRO-Chef S Somanath Reportern mit, dass der Satellit Aditya L1 125 Tage brauchen werde, um den Lagrange-Punkt (L1) zu erreichen, der nach dem italienischen Astronomen Joseph Louis Lagrange benannt ist.

Nach dem Start wird Aditya-L1 16 Tage lang in erdgebundenen Umlaufbahnen bleiben und fünf Manöver durchführen, um die für seine Reise erforderliche Geschwindigkeit zu erreichen. Der Satellit und seine Nutzlasten werden in einer festen Umlaufbahn des Sonne-Erde-Systems platziert und kreisen weiterhin um die Sonne, um Daten zu sammeln. Nach Angaben der ISRO wird Aditya-L1 etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt bleiben und auf die Sonne gerichtet sein, was etwa 1 % der Entfernung zwischen Erde und Sonne entspricht.

Von Aditya L1-Nutzlasten wird erwartet, dass sie entscheidende Informationen zum Verständnis solarer Phänomene liefern, etwa der Erwärmung der äußersten Schicht der Sonnenatmosphäre, der Korona, sowie des Ausstoßes des Magnetfelds und des Plasmas aus der Korona, Sonneneruptionen usw -Flare-Aktivität.

Wie RT zuvor berichtete, werden die von der Sonnensonde gesammelten Daten Indien dabei helfen, Astronauten für die Gaganyaan-Mission auszubilden – das erste bemannte Raumfahrtprogramm des Landes, dessen Tests im Oktober beginnen werden.