Indiens Raumfahrtbehörde wird am Freitag die Chandrayaan-3-Rakete ins All schicken.

Der Start ist für 14:35 Uhr Ortszeit (0905 UTC) vom wichtigsten indischen Weltraumbahnhof im südlichen Bundesstaat Andhra Pradesh geplant.

Neu-Delhi will einen Rover auf dem Mond landen. Es soll am 23. August den Mond erreichen.

Die Mission findet vier Jahre nach dem Scheitern eines früheren Versuchs statt.

Nur die USA, China und die ehemalige Sowjetunion haben erfolgreiche Mondlandungen durchgeführt.

Anfang des Jahres versuchte ein japanisches Start-up, einen Lander zum Mond zu bringen, doch das Objekt stürzte ab.

Auch Indien versuchte 2019 eine ähnliche Mission mit der Chanrdayaan-2-Rakete und einem Rover, auch Vikram genannt, wie bei der aktuellen Mission – aber der Rover stürzte ab, als er versuchte, sanft auf dem Mond zu landen.

Was wissen wir sonst noch über den Start?

Chandrayaan-3 wurde mit einem Budget von weniger als 75 Millionen US-Dollar (66,8 Millionen Euro) gebaut.

Der Start durch die Indian Space Research Organization (ISRO) ist die erste große Mission des Landes, seit die Regierung unter Premierminister Narendra Modi Maßnahmen zur Förderung von Investitionen in private Weltraumstarts angekündigt hat.

Indien plant, dass seine Unternehmen ihren Anteil am Einführungsmarkt verfünffachen, gegenüber 2 % im Jahr 2020.

Indien schickte 2008 seine erste Sonde in eine Umlaufbahn um den Mond. Im Jahr 2014 war es das erste asiatische Land, das einen Satelliten in eine Umlaufbahn um den Mars brachte. Drei Jahre später startete seine Raumfahrtbehörde 104 Satelliten in einer einzigen Mission.

Das Gaganyaan-Programm der ISRO soll im Jahr 2024 eine dreitägige bemannte Mission in die Erdumlaufbahn starten.

