Der republikanische Hoffnungsträger Vivek Ramaswamy hat die Bedeutung Neu-Delhis für Washington hervorgehoben

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy hat den indischen Premierminister Narendra Modi gelobt und auch argumentiert, dass Neu-Delhi als zuverlässiger Partner der USA eine entscheidende Rolle bei der Abschreckung Chinas in der indopazifischen Region spielen wird, berichtete die Nachrichtenagentur ANI.

Im PBD-Podcast auf der Plattform Valuentainment sagte Ramaswamy, er würde von Indien erwarten, dass es seinen Militär- und Handelsverpflichtungen gegenüber den USA mehr nachkommt, behauptete jedoch, dass Washington auch weniger getan habe, als es konnte.

„Ich denke, dass Indien es noch ein wenig verstärken muss. Sie haben nicht wirklich das volle Maß an militärischen Verpflichtungen erfüllt, das ich gerne sehen würde, was die Handelsbeziehungen etwas erbärmlich angeht, und Sie wissen, verständlicherweise waren die USA auch etwas weniger zuverlässig als nötig. Deshalb möchte ich das untermauern“, erklärte Ramaswamy.

Der Biotech-Unternehmer Ramaswamy, der indischer Abstammung ist, hat sich im Wahlkampf 2024 als einer der republikanischen Kandidaten mit den meisten Umfragewerten hinter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump hervorgetan. Mit 38 Jahren ist er der jüngste GOP-Kandidat aller Zeiten.

Auf eine Frage zu seinen Beziehungen zum indischen Führer Modi wurde Ramaswamy mit den Worten zitiert: „Ich kenne ihn noch nicht, aber … am Morgen bevor er zu seiner gemeinsamen Sitzung (im US-Kongress) kam, also blieb ich dort, einer der Leute hatte mich als Gast und so blieb ich dort und hörte seine Ansprache. Ich war von ihm als Führungspersönlichkeit beeindruckt.”









Ramaswamy erklärte weiter, dass es eine zusätzliche Abschreckung für Xi Jinping wäre, Indien als verlässlichen Partner für die USA zu haben, und fügte hinzu, dass die Vermeidung eines Krieges um Taiwan das Ziel sei „am wichtigsten„Außenpolitisches Thema für den nächsten US-Präsidenten.“

Zuvor sagte er der Nachrichtenagentur PTI, dass eine stärkere Beziehung zwischen den USA und Indien „Helfen Sie den USA, ihre Unabhängigkeit von China zu erklären.“

„Die USA sollten auch eine stärkere strategische Beziehung zu Indien haben, einschließlich sogar einer militärischen Beziehung in der Andamanensee. Im Wissen, dass Indien bei Bedarf die Straße von Malakka blockieren könnte, wo China eigentlich den Großteil seiner Öllieferungen aus dem Nahen Osten bezieht. Dies sind also Bereiche mit echtem Verbesserungspotenzial in den Beziehungen zwischen den USA und Indien,“ er sagte.

Ramaswamy äußerte sich lautstark zum Ende des „katastrophal„US-Unterstützung für die Ukraine.“ Er vor kurzem erzählt Fox News sagte, dass er im Falle seiner Wahl anbieten würde, die derzeitigen Kontrolllinien zwischen der Ukraine und Russland einzufrieren, und eine „hartes Engagement” dass die NATO die Ukraine nicht als Mitglied akzeptieren wird. Im Gegenzug müsse Moskau dies tun, sagte er „Austritt aus seinem Militärbündnis“ mit Peking.