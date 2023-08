Die Bildung einer inklusiven Regierung in Kabul, die Neu-Delhi als strategische Priorität ansieht, wird ganz oben auf der Tagesordnung stehen

Indien hat seine Teilnahme an den jährlichen Konsultationen im Moskauer Format zu Afghanistan bestätigt, die am 29. September in Kasan stattfinden werden, berichtete die Economic Times am Mittwoch. Die Teilnahme Neu-Delhis an dem Treffen wird als Versuch gesehen, seine strategischen Interessen in der Region zu wahren.

Das Moskauer Format wurde 2017 als regionale Plattform für Konsultationen zwischen Sondergesandten Russlands, Afghanistans, Indiens, Irans, Chinas und Pakistans gegründet, um Frieden und Stabilität zu fördern und die nationale Aussöhnung im vom Krieg zerstörten Afghanistan zu erleichtern. Moskau übernahm dabei die Führung, und später schlossen sich fünf zentralasiatische Staaten, nämlich Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan, der diplomatischen Aktion an.

Beim letztjährigen Treffen in Moskau, das ohne Taliban-Delegierte stattfand, wurde die Bildung einer inklusiven Regierung in Afghanistan hervorgehoben.

Die zehn Länder forderten Afghanistan auf, seinen Verpflichtungen zur Beseitigung von Terrorismus und Drogenhandel nachzukommen, und betonten die Bedeutung der Bildung einer wirklich inklusiven Regierung, die die Interessen aller wichtigen ethnopolitischen Gruppen des Landes widerspiegelt.

In der gemeinsamen Erklärung der Ländervertreter im Rahmen des Formats wurde auch darauf hingewiesen, dass die Bemühungen zur Bereitstellung wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe für Afghanistan zwar intensiviert werden sollten, es der Übergangsregierung des Landes jedoch wichtig sei, „die Grundrechte und -freiheiten“ der Menschen zu gewährleisten.

Zamir Kabulov, der russische Sondergesandte für Afghanistan, sagte gegenüber TASS, dass das bevorstehende Treffen in Kasan den Schwerpunkt auf die Inklusivität der Taliban-Übergangsregierung, die Terrorismusbekämpfung und die Verbrechen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel legen werde, der im Jahr 2021 auf über 2,7 Milliarden US-Dollar geschätzt werde Bedenken, dass es „keine Fortschritte“ zu diesen Themen. Laut TASS hat die Taliban-Delegation ihre Teilnahme an den Konsultationen in diesem Jahr bestätigt.









Laut dem in Kabul ansässigen Medienunternehmen Tolonews erkannte Zabihullah Mujahid, ein Sprecher der Taliban-Regierung, die Bedeutung des Treffens an, da Differenzen zwischen dem Islamischen Emirat und anderen Ländern durch Dialog gelöst werden können. „Bei den Treffen sollte ein Geist der Zusammenarbeit mit Afghanen und der Lösung von Konflikten durch Dialog herrschen. Das Islamische Emirat bevorzugt, dass alle Probleme, Bedenken oder Forderungen mit uns geteilt und direkt besprochen werden„, sagte der Sprecher.

Die Taliban übernahmen im August 2021 die Macht während des chaotischen Abzugs der US-Truppen aus dem Land, begleitet von herzzerreißenden Bildern von Tausenden Afghanen, die auf den internationalen Flughafen in Kabul stürmten, um aus dem Land zu fliehen, wobei sich einige von ihnen an den Seiten von US-Militärflugzeugen festhielten beim Rollen und Abheben und anschließender Sturz in den Tod.

Derzeit sind nur das benachbarte Pakistan sowie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate die einzigen Länder, die die Taliban-Regierung anerkennen. Russland und Indien gehören jedoch zu einem Dutzend Nationen, die diplomatische Vertretungen in Afghanistan haben.

Indiens Außenminister Dr. Subrahmanyam Jaishankar hatte zuvor erklärt, dass Neu-Delhi seine Botschaft in Kabul geöffnet halten, aber keinen Botschafter entsenden werde. Obwohl Indien einer der größten Geber für verschiedene Entwicklungsprojekte in Afghanistan war, ist die Großzügigkeit seit der Rückkehr der Taliban an die Macht zurückgegangen.

Im laufenden Finanzjahr 2023/24 stellte Indiens Finanzministerin Nirmala Sitharaman 2 Milliarden Rupien (24 Millionen US-Dollar) für Ausgaben für Zuschüsse und Kredite an Afghanistan bereit, die gegenüber dem Vorjahr unverändert blieben, aber deutlich unter 3,5 Milliarden Rupien (42 Millionen US-Dollar) lagen. in den Jahren 2021–22, als der gestürzte Präsident Ashraf Ghani an der Macht war.