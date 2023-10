Neu-Delhi machte eine „fehlerhafte“ Methodik verantwortlich, nachdem es im jüngsten Bericht auf Platz 111 von 125 Ländern landete

Die indische Regierung hat die Neuauflage des Welthungerberichts 2023 abgelehnt, der Indien auf Platz 111 von insgesamt 125 Ländern einordnet. In einer Erklärung vom Donnerstag zitierte das Ministerium für Frauen- und Kinderentwicklung des Landes „schwerwiegende methodische Probleme“ unter Hinweis darauf, dass der Welthunger-Index „ist nach wie vor ein fehlerhaftes Maß für ‚Hunger‘ und spiegelt nicht die wahre Position Indiens wider.“

Der Welthunger-Index wird von den NGOs Concern Worldwide und Welt Hunger Hilfe aus Irland bzw. Deutschland veröffentlicht. Es gilt als Instrument zur umfassenden Messung und Verfolgung von Hunger auf globaler, regionaler und nationaler Ebene.

Die neue Ausgabe gab Indien eine Punktzahl von 28,7 und stellte fest, dass das Land eine hat „ernst“ Grad des Hungers. Dem Bericht zufolge beträgt die Unterernährung in Indien 16,6 % und die Sterblichkeitsrate für Kinder unter fünf Jahren liegt bei 3,1 %. Es zeigte sich auch, dass Indien mit 18,7 % die höchste „Auszehrungsrate“ bei Kindern (ein Begriff, der ein geringes Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße beschreibt) weltweit aufweist, was auf akute Unterernährung zurückzuführen ist.

Der Index besagt außerdem, dass 58,1 % der indischen Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren an Anämie leiden, einer Erkrankung, bei der der Körper nicht über genügend gesunde rote Blutkörperchen verfügt.

Bemerkenswert ist, dass Indien hinter den Nachbarländern Pakistan (102.), Bangladesch (81.), Nepal (69.) und Sri Lanka (60.) eingestuft wurde. Im Jahr 2022 belegte Indien den 107. Platz von 121 untersuchten Ländern – wiederum deutlich hinter seinen Nachbarn.









„Drei der vier zur Berechnung des Index herangezogenen Indikatoren beziehen sich auf die Gesundheit von Kindern.“ Das Gesundheitsministerium erklärte in einer Erklärung, dass es daher „kann nicht repräsentativ für die gesamte Bevölkerung sein.“

Die Regierung wies weiter darauf hin, dass der vierte und „wichtigster Indikator“ Der „Anteil der unterernährten (PoU) Bevölkerung“ basiert auf einer Meinungsumfrage, die am durchgeführt wurde „eine sehr kleine Stichprobengröße von 3.000.“ „Die von FIES aus einer winzigen Stichprobe eines Landes von der Größe Indiens gesammelten Daten wurden zur Berechnung des PoU-Werts für Indien verwendet, was nicht nur falsch und unethisch ist, sondern auch nach offensichtlicher Voreingenommenheit stinkt.“ Die Aussage lautet.

Das Gesundheitsministerium behauptete außerdem, dass der Index keine Daten verwendet habe, die über die Regierungsanwendung „Poshan Tracker“ gesammelt wurden, die im Rahmen der Bemühungen zur Bekämpfung von Unterernährung erstellt wurde. Dies trotz der Tatsache, dass wichtige internationale Organisationen, darunter UNICEF, WHO und die Weltbank, „haben den Poshan Tracker als Game-Changer im Bereich Ernährung anerkannt“, hieß es in der Erklärung.

Basierend auf Daten des Poshan Tracker liegt der Prozentsatz der „Auszehrung“ bei Kindern in Indien im Monatsvergleich durchweg unter 7,2 %, was in krassem Gegensatz zum Wert von 18,7 % im Welthungerindex 2023 steht.

MEHR LESEN:

Indiens G20-Erbe: Wie Bharat die Eröffnung einer halben Milliarde Bankkonten in Rekordzeit ermöglichte

Darauf wurde in der Stellungnahme auch hingewiesen „Es gibt kaum Beweise“ dass die Kindersterblichkeit eine Folge des Hungers ist.

Die indische Regierung hat im Rahmen ihres Ernährungssicherungsprogramms in den Geschäftsjahren 2020–21 und 2022–23 über 112 Millionen Tonnen Nahrungsmittelgetreide bereitgestellt, wovon fast 80 Millionen Menschen profitierten. Das Programm wurde im Januar 2023 verlängert, heißt es in der Erklärung „größtes Ernährungssicherungsprogramm der Welt.“