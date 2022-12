Indien könnte Hitzewellen erleiden, die „die menschliche Überlebensgrenze überschreiten“, sagt die Weltbank

Teile Indiens könnten bei künftigen Hitzewellen zu heiß für das menschliche Überleben werden, warnte ein Bericht.

Indische Mitarbeiter arbeiteten bereits zeitweise bei „potenziell lebensbedrohlichen Temperaturen“, hieß es.

Der Bericht forderte Indien auf, in nachhaltige Kühltechnologien zu investieren, um das Risiko zu mindern.

Ein neuer Bericht der Weltbank warnt davor, dass die Temperaturen in Teilen Indiens innerhalb weniger Jahre über das hinausgehen könnten, was für Menschen überlebensfähig ist.

Die Details wurden von mehreren indischen Medien und der britischen Zeitung The Independent zitiert, die sagten, sie hätten den Bericht im Voraus gesehen.

Der Bericht, der am Samstag veröffentlicht werden soll, enthält zahlreiche Empfehlungen für Investitionen in Kühltechnologien in Indien, wo die Nachfrage angesichts eines sich erwärmenden Planeten voraussichtlich schnell steigen wird.

„Bald könnte Indien zu einem der ersten Orte der Welt werden, an dem Hitzewellen auftreten, die die Grenze der menschlichen Überlebensfähigkeit überschreiten“, heißt es in dem Dokument in den Berichten.

Es wurde anlässlich einer zweitägigen Konferenz zwischen der Regierung der indischen Region Kerala und der Weltbank vorbereitet, berichtete The Independent.

Indien erlebte bereits Anfang dieses Jahres eine vernichtende, wochenlange Hitzewelle, bei der die Temperaturen in mehreren Städten 43 °C überschritten.

Es stellte einen Höhepunkt für weltweit steigende Temperaturen dar, wobei Teile der USA und Europas auch Schwierigkeiten hatten, sich an hohe Luftfeuchtigkeit und Wellen von Waldbränden anzupassen.

In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi erreichte die Temperatur 45 °C – und solche Hitzewellen „nehmen mit alarmierender Häufigkeit zu“, heißt es in dem Bericht.

Klimawissenschaftler führen langfristige Temperaturänderungen überwiegend auf vom Menschen verursachte Kohlenstoffemissionen zurück.

Wenn Indien seine CO2-Emissionen nicht eindämmt, werden seine Hitzewellen „bis 2036-65 wahrscheinlich 25-mal länger andauern“, heißt es in dem Bericht der Weltbank unter Berufung auf eine Bewertung der G20 aus dem Jahr 2021.

Laut dem Bericht der Weltbank wird Indien eine „massive Kühlinfrastruktur in allen Sektoren“ benötigen, um gefährdete Arbeitnehmer zu schützen.

„Bis zu 75 Prozent der indischen Arbeitskräfte oder 380 Millionen Menschen sind auf hitzeexponierte Arbeitskräfte angewiesen, die manchmal bei potenziell lebensbedrohlichen Temperaturen arbeiten“, heißt es in dem Bericht.

Die Auswirkungen sowohl auf die Arbeitsproduktivität – als auch auf die menschliche Gesundheit – seien schwerwiegend, da viele zeitweise bei „potenziell lebensbedrohlichen Temperaturen“ arbeiteten, hieß es.

Aber mit einem Durchschnittseinkommen von 2 US-Dollar pro Tag seien herkömmliche elektrische Ventilatoren oder Klimaanlagen für viele unerschwinglich, hieß es