Zu Beginn seines dreitägigen Besuchs in Indien forderte der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck Neu-Delhi auf, den Krieg Russlands in der Ukraine zu verurteilen.

In einem Interview mit der DW-Büroleiterin Neu-Delhi, Amrita Cheema, in Neu-Delhi sagte Habeck: „Man kann nicht neutral bleiben, wenn es Ungerechtigkeit gibt.“

„Es gibt immer einen Angreifer und einen, der das Opfer ist, und wenn man sagt: ‚Ich unterscheide nicht zwischen Angreifer und Opfer‘, spiegelt das in gewisser Weise nicht die tatsächliche Situation wider“, sagte er.

Habeck sagte, obwohl er Indiens eigene „Tradition und Partnerschaft mit Russland“ respektiere, könne das Land während des Kriegs nicht neutral bleiben.

„Ich würde mich sehr freuen und es würde sogar unserer Beziehung helfen, wenn Indien zumindest eine klare Sprache findet und sagt, das ist eine Aggression, es ist eine einseitige Aggression, es ist Putins Krieg“, sagte Habeck.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 vertritt Indien offiziell eine neutrale Position. Allerdings hat Neu-Delhi die westlichen Sanktionen gegen Moskau nicht unterstützt und kauft weiterhin fossile Brennstoffe aus Russland.

Habeck: „Hilfreich, wenn Indien sagt, Russland sei Aggressor"

Deutschland blickt auf Indien, um seine Risiken gegenüber China zu reduzieren

Trotz der Spannungen um die Ukraine ist Habecks Besuch in Indien zusammen mit einer Wirtschaftsdelegation ein Schritt, um die Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands in Asien weg von China auszubauen und die Energieressourcen zu diversifizieren.

„Eine engere Zusammenarbeit insbesondere bei erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff birgt großes Potenzial für beide Seiten und kann unsere Widerstandsfähigkeit und wirtschaftliche Sicherheit erhöhen“, heißt es in einer Erklärung des Wirtschaftsministeriums im Vorfeld der Reise.

Habeck sagte der DW, er sei optimistisch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Indien in Energiefragen.

„Wir müssen uns dem stellen, die globale Erwärmung ist Realität, und wir müssen sie so schnell wie möglich stoppen“, sagte Habeck, Mitglied der Grünen. „Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind also das Thema des Tages“, fügte er hinzu.

Habeck sagte der DW: „Durch Russlands beispiellosen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben wir die schmerzhafte Lektion gelernt, dass die Abhängigkeit nur von einem Land – in diesem Fall von der Energie – gefährlich sein kann.“

Zu China sagte Habeck: „Es ist in Ordnung, eine große Partnerschaft mit China zu haben, Indien hat auch eine, aber von einem (Partner) abhängig zu sein, ist nicht so gut. Deshalb suchen wir nach neuen Partnern.“

Letzte Woche hat die Bundesregierung ihre erste China-Strategie veröffentlicht, die sich auf den wirtschaftlichen Abbau von Risiken aus China konzentriert. Deutschland ist Chinas größter europäischer Handelspartner.

DW spricht mit Bundeskanzler Habeck zum Indienbesuch

Arbeit, Freihandel und Energie auf der Tagesordnung

Habeck, zu dem auch eine Wirtschaftsdelegation gehört, sagte, es sei ihm auch ein Anliegen, den Fachkräftemangel in Deutschland anzugehen, der für deutsche Unternehmen ein großes Problem darstelle.

„Wir haben in Deutschland einen Mangel an Arbeitskräften, in Indien gibt es viele qualifizierte, talentierte, gut ausgebildete Leute, herzlich willkommen“, sagte Habeck.

Deutschland hat letzten Monat eine Reform des Einwanderungsgesetzes verabschiedet, die mehr Menschen von außerhalb der Europäischen Union dazu ermutigen soll, zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen. Auch der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil reist diese Woche nach Indien, um angesichts des Mangels an Pflegekräften in Deutschland mehr Pflegekräfte einzustellen.

Habeck hoffte auch auf Fortschritte bei den Gesprächen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien.

Die EU und Indien haben jahrelang versucht, ein Freihandelsabkommen auszuhandeln. Bei seinem Besuch in Indien im Februar äußerte Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Wunsch, diese Verhandlungen zu beschleunigen.

Im weiteren Verlauf seiner Reise wird Habeck am Samstag an einem Treffen der 20 Energieminister im westindischen Bundesstaat Goa teilnehmen.

Deutschland versucht, ausländische Studierende und Fachkräfte zu werben

Herausgegeben von: Wesley Rahn