Neu-Delhi 220 Treffen in 60 Städten mit mehr als 100.000 internationalen Teilnehmern: Indien hat den für das Wochenende geplanten G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs gründlich vorbereitet. Dennoch droht dem Land bereits am Vorabend des diplomatischen Großereignisses das Scheitern seiner G20-Präsidentschaft. Erstmals in der Geschichte der Staatengruppe könnte ein Gipfeltreffen ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung enden.

Um den historischen Rückschlag abzuwenden, versucht Indien in letzter Minute zwischen westlichen Staaten einerseits und Russland und China andererseits zu vermitteln. Indiens Chefunterhändler Amitabh Kant versuchte am Freitagnachmittag, Optimismus zu verbreiten.

Der Entwurf einer Abschlusserklärung, über den die Delegationen der G20-Mitglieder seit Tagen streiten, sei „fast fertig“, sagte er vor Journalisten. Mit der Formulierung machte er allerdings auch deutlich, dass eine endgültige Einigung zwischen den Verhandlungsführern noch aussteht.

Besonders umstritten ist die Frage, wie Russlands Angriffskrieg in der Ukraine im zentralen G20-Dokument thematisiert wird. Westliche Staaten und ihre Verbündeten wollen eine klare Verurteilung. China lehnt politische Äußerungen der G20 ab und will nur wirtschaftliche Fragen diskutieren. Russland will die Folgen westlicher Sanktionen zum Thema machen.

Indiens Diplomaten schlugen kürzlich vor, alle unterschiedlichen Positionen in dem Dokument widerzuspiegeln – und damit auch Russland die Möglichkeit zu geben, seine Sicht auf den Ukraine-Krieg darzulegen.

Zahlreiche Krisen überschatten den G20-Gipfel

Westliche Teilnehmer standen möglichen Kompromissen skeptisch gegenüber. „Es ist schwer vorherzusagen, ob eine Einigung über die Erklärung erzielt werden kann“, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag in Neu-Delhi. „Wir verhandeln noch“, fügte er hinzu. Chinas Außenministerium sagte, es wolle in Neu-Delhi „auf fruchtbare Ergebnisse hinarbeiten“.

Ein Teil der Abschlusserklärung sei bereits finalisiert, berichtet der Finanzdienst Bloomberg. Darin warnten die G20-Staaten, dass „zunehmende Krisen“ das langfristige Wirtschaftswachstum gefährden. Gleichzeitig ist eine koordinierte makroökonomische Unterstützung der Wirtschaft erforderlich.

Aus deutschen Regierungskreisen hatte man zuvor erklärt, man wolle sich einen Gipfel ohne eine gemeinsame Erklärung nicht vorstellen – und man werde die indische Präsidentschaft nach Kräften dabei unterstützen, sich auf ein Kommuniqué zu einigen. Aber das ist nicht einfach. „Indien ist um den geopolitischen Kontext rund um seine G20-Präsidentschaft nicht zu beneiden“, kommentierte Elias Marini Schäfer, der den Gipfel für das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Neu-Delhi beobachtet. Die zahlreichen Krisen, die das Treffen überschatteten, machten Indiens Vermittlerrolle zu einer nahezu unmöglichen Aufgabe.

Sollte dennoch ein Durchbruch gelingen, wäre es der bisher größte außenpolitische Erfolg für Indiens Premierminister Narendra Modi. Der 72-Jährige behauptet, Indien – mittlerweile das bevölkerungsreichste Land der Welt – habe mehr Mitspracherecht in der Weltpolitik und könne mit einem G20-Abkommen die wachsende geopolitische Bedeutung seines Landes unterstreichen.

Der Westen fordert, dass Indien seine Abgrenzung gegenüber Russland verschärft

Indien unterhält gute Beziehungen zu Russland sowie zu Europa und Amerika und verfügt daher über gute Qualifikationen als Vermittler. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte nach dem G20-Gipfel im vergangenen Jahr, dass Indien bei den Verhandlungen eine „wesentliche Rolle“ gespielt habe und die „erstaunlich klaren Worte“ in der damaligen Abschlusserklärung ohne Indiens Hilfe nicht möglich gewesen wären.

Allerdings sieht sich Modi auch mit dem Druck westlicher Länder konfrontiert, sich stärker von Russland zu distanzieren. Die Regierung in Neu-Delhi hat seinen Einmarsch in der Ukraine bisher nicht verurteilt. Vor Beginn des Gipfels forderte die britische Regierung Indien auf, eine klarere Haltung einzunehmen, „indem es Russlands Angriff auf Menschenrechte und die Demokratie selbst anprangert“.

Es ist nicht zu erwarten, dass sich Indien so deutlich von Russland abwendet. Dennoch ist zu beobachten, dass andere Partner für die Regierung in Neu-Delhi an Bedeutung gewinnen.

Am Freitagabend, unmittelbar nach seiner Landung in Neu-Delhi, empfing Premierminister Modi US-Präsident Joe Biden zu einem fast einstündigen bilateralen Vorgespräch in seiner Residenz. Man wolle „die strategische Partnerschaft auf allen Ebenen auf der Basis von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis weiter ausbauen“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Indien ist insbesondere an einer engeren Sicherheitspartnerschaft mit den USA interessiert und will mit amerikanischen Rüstungsgütern unabhängiger von Russland werden, das in den letzten Jahren Indiens mit Abstand wichtigster Waffenlieferant war. Unmittelbar vor dem Modi-Biden-Treffen sandte Indien eine formelle Anfrage an Washington, 31 US-Kampfdrohnen im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar zu kaufen.

Darüber hinaus besprachen beide Seiten Fortschritte bei der Bereitstellung amerikanischer Technologie für Kampfflugzeugtriebwerke in Neu-Delhi, die an die indische Luftwaffe gehen sollen. Es gehe darum, „gemeinsam und schnell zusammenzuarbeiten, um diesen beispiellosen Technologietransferplan voranzutreiben“, hieß es in einer Erklärung der beiden Länder.

