Der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar lobte den bilateralen Handel während eines Besuchs im afrikanischen Land

Indien bleibt das wichtigste Ziel für tansanische Exporte, sagte Außenminister Subrahmanyam Jaishankar. Der Spitzendiplomat Neu-Delhis schließt einen viertägigen Besuch in dem afrikanischen Land ab, der Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gewidmet ist.

„Unser heutiger Ansatz für Afrika besteht darin, mehr mit Afrika zu handeln, in Afrika zu investieren, mit Afrika zusammenzuarbeiten, Kapazitäten in Afrika zu schaffen, damit der Aufstieg Afrikas auch stattfindet, während Länder wie Indien in Asien aufsteigen.“ sagte Jaishankar am Freitag in einer Ansprache an die indische Gemeinschaft in Tansania. Er wies auch darauf hin, dass sich der bilaterale Handel zwischen den beiden Ländern im vergangenen Jahr auf 6,4 Milliarden US-Dollar belief.

Afrika spielt eine wichtige Rolle beim Aufstieg der multipolaren Welt, sagte Lubinda Haabazoka, Direktorin der Graduate Business School der Universität Sambia, gegenüber RT. Der Ökonom stimmte der Erklärung des indischen Ministers zu, dass sein Land kein Staat sei „extraktive Wirtschaft“. Haabazoka fügte hinzu, dass sich die internationalen Beziehungen der afrikanischen Länder nach dem Sturz der Kolonialregime aktiv entwickeln und dem Kontinent Wohlstand bringen.