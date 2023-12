Indien feiert die Rettung aller 41 eingeschlossenen Arbeiter aus dem Himalaya-Tunnel nach 17 Tagen

In Indien herrschte landesweiter Jubel, als alle 41 Arbeiter, die mehr als zwei Wochen lang in einem Tunnel gefangen waren, gerettet wurden.

Jeder wurde auf einer Trage durch ein 90 cm langes Stahlrohr herausgerollt.

Nachdem Maschinen ausgefallen waren, gruben „Rattenbergleute“ den letzten Abschnitt des Rettungsstollens von Hand.

Retter haben am Dienstag alle 41 Arbeiter herausgeholt, die 17 Tage lang in einem eingestürzten Tunnel im Himalaya gefangen waren, nachdem sie sich durch Fels-, Beton- und Erdtrümmer gebohrt hatten, um zu ihnen zu gelangen, was in ganz Indien Jubel auslöste.

Die Evakuierung der Männer – Niedriglohnarbeiter aus einigen der ärmsten Bundesstaaten Indiens – begann mehr als sechs Stunden, nachdem Retter die Trümmer im Tunnel im Bundesstaat Uttarakhand durchbrochen hatten, der am 12. November einstürzte.

Sie wurden auf fahrbaren Tragen durch ein 90 cm breites Stahlrohr herausgezogen, wobei der gesamte Vorgang in etwa einer Stunde abgeschlossen war.

„Ihr Zustand ist erstklassig und absolut in Ordnung … genau wie Ihrer oder meiner. Es gibt keine Bedenken hinsichtlich ihrer Gesundheit“, sagte Wakil Hassan, Leiter eines Rettungsteams.

Der erste, der evakuiert wurde, ein kleiner Mann mit einer dunkelgrauen Winterjacke und einem gelben Schutzhelm, wurde mit Ringelblumen geschmückt und im Tunnel im traditionellen indischen Stil vom Staatsminister Pushkar Singh Dhami und dem stellvertretenden Bundesstraßenminister VK Singh begrüßt .

Einige gingen lächelnd hinaus und wurden von Dhami umarmt, während andere mit gefalteten Händen Dankesgesten machten oder Segen suchten, indem sie seine Füße berührten. Alle waren mit Girlanden geschmückt und bekamen von Dhami und Singh auch eine weiße Stoffstola überreicht.

„Ich möchte den Freunden, die im Tunnel gefangen waren, sagen, dass Ihr Mut und Ihre Geduld alle inspirieren“, postete Premierminister Narendra Modi auf der Social-Media-Plattform X.

„Es erfüllt uns mit großer Genugtuung, dass unsere Freunde nach langem Warten nun ihre Lieben treffen. Die Geduld und der Mut, die all diese Familien in dieser herausfordernden Zeit gezeigt haben, können nicht genug gewürdigt werden.“

Modi habe später telefonisch mit den geretteten Männern gesprochen und sich nach ihrem Zustand erkundigt, berichteten Fernsehsender.

Der Bundesminister für Straßenverkehr und Autobahnen, Nitin Gadkari, dankte den Rettungskräften und sagte, dass nun eine Sicherheitsüberprüfung des Tunnels durchgeführt werde.

Während einer Rettungsaktion für eingeschlossene Arbeiter stehen Krankenwagen und Einsatzfahrzeuge in der Nähe des Eingangs (oben rechts) des Silkyara-Tunnels in Bereitschaft. (Foto von Sajjad HUSSAIN / AFP)

Nationaler Jubel

Krankenwagen, die mit blinkenden Lichtern an der Tunnelmündung aufgereiht waren, transportierten die Arbeiter in ein etwa 30 Kilometer entferntes Krankenhaus. Von ihnen wird erwartet, dass sie nach der Freigabe durch die Ärzte in ihre Heimatstaaten reisen.

„Wir sind glücklich und erleichtert. Ich habe allen in der Familie erzählt, dass er herausgekommen ist“, sagte Rajni Tudu, dessen Ehemann Surendra unter den gefangenen Männern war.

Anwohner, die sich vor dem Tunnel versammelt hatten, zündeten Feuerwerkskörper, verteilten Süßigkeiten und riefen Parolen, in denen sie „Mutter Indien“ riefen.

Der Einsturz und die Tortur der Männer erregten in der ersten Woche nicht viel Aufmerksamkeit, da es am Tag des hinduistischen Diwali-Festes und im Vorfeld der Halbfinals und Endrunden der Cricket-Weltmeisterschaft in Indien geschah Es wurde erwartet, dass er gewinnt.

Seitdem machte es jedoch landesweit Schlagzeilen, und am Dienstag herrschte im ganzen Land Jubel. Politiker, pensionierte Cricketspieler, Wirtschaftsführer, Diplomaten und spirituelle Führer begrüßten die Aktion.

„Die Sicherheit unserer Arbeiterbrüder, die Indien aufbauen, ist von größter Bedeutung. Ich grüße alle mutigen Männer, die diesen schwierigen Wahlkampf erfolgreich gemacht haben“, postete Oppositionsführer Rahul Gandhi auf X.

Der Milliardär Anand Mahindra, Vorsitzender des Konglomerats Mahindra Group, sagte: „Nach all der hochentwickelten Bohrausrüstung sind es die bescheidenen ‚Rattenloch-Bergleute‘, die den entscheidenden Durchbruch schaffen!“

„Es ist eine herzerwärmende Erinnerung daran, dass Heldentum am Ende des Tages meistens ein Fall individueller Anstrengung und Opferbereitschaft ist“, schrieb er auf X.

Die 41 Männer bekamen über ein Rohr Nahrung, Wasser, Licht, Sauerstoff und Medikamente, doch die Versuche, mit leistungsstarken Bohrmaschinen einen Tunnel zu graben, um sie zu retten, scheiterten an einer Reihe von Hindernissen.

Rettung durch „Rattenbergleute“ gesichert

Regierungsbehörden, die die Krise bewältigten, hatten sich am Montag an „Rattenbergleute“ gewandt, die von Hand aus dem Evakuierungsrohr, das durch die Trümmer geschoben worden war, durch die Steine ​​und den Kies bohrten, nachdem die Maschine ausgefallen war.

Die Bergleute sind Experten für eine primitive, gefährliche und umstrittene Methode, mit der sie hauptsächlich durch enge Gänge an Kohlevorkommen gelangen. Sie haben ihren Namen erhalten, weil sie grabenden Ratten ähneln.

Die aus Zentralindien angereisten Bergleute arbeiteten bis Montagnacht und durchbrachen schließlich am Dienstagnachmittag die geschätzten 60 Meter aus Gestein, Erde und Metall.

„Wahrscheinlich gab es keine Regierungsabteilung, die nicht beteiligt war, es gab praktisch einen gesamtstaatlichen Ansatz … anders als alle anderen in der Vergangenheit“, sagte Syed Ata Hasnain, ein Mitglied der National Disaster Management Authority, die die Rettung beaufsichtigte.

Der Tunnel ist Teil der 1,5 Milliarden Dollar teuren Autobahn Char Dham, eines von Modis ehrgeizigsten Projekten, das darauf abzielt, vier hinduistische Pilgerstätten über ein 890 Kilometer langes Straßennetz zu verbinden.

Die Behörden haben nicht gesagt, was den Einsturz verursacht hat, aber die Region ist anfällig für Erdrutsche, Erdbeben und Überschwemmungen.

Der Tunnel hatte keinen Notausgang und sei durch eine geologische Verwerfung entstanden, sagte ein Mitglied eines Expertengremiums, das die Katastrophe untersuchte, gegenüber Reuters.

Das Char Dham-Projekt wurde von Umweltexperten kritisiert und einige Arbeiten wurden eingestellt, nachdem entlang der Strecke Hunderte Häuser durch Bodensenkungen beschädigt wurden.

Die Regierung hat erklärt, sie habe umweltfreundliche Techniken eingesetzt, um geologisch instabile Abschnitte sicherer zu machen. Außerdem wurde die National Highways Authority of India (NHAI) angewiesen, 29 Tunnel zu prüfen, die in ganz Indien gebaut werden.