Indien sicherte sich seinen Platz im Finale des Asien-Pokals, nachdem es Sri Lankas 13-Spiele-Siegesserie im ODI-Cricket mit einem 41-Run-Sieg in Colombo beendete.

Einen Tag nachdem Indien auf dem gleichen Boden Pakistan mit 228 Läufen besiegt hatte, verteidigte Indien erfolgreich insgesamt 213 Läufe, während Sri Lanka im Gegenzug mit 172 vom Platz gestellt wurde.

Die Mannschaft von Rohit Sharma trifft im Finale am Sonntag auf den Sieger des Spiels zwischen Sri Lanka und Pakistan am Donnerstag. Die Hoffnungen Bangladeschs, aus den Super Four weiterzukommen, sind nun vorbei.

Ergebniszusammenfassung Indien 213 All-Out in 49,1 Overs: Rohit Sharma (53); Dunith Wellalage (5-40), Charith Asalanka (4-18) Sri Lanka 172 All-Out in 41,3 Overs: Dunith Wellalage (42 Nein), Dhananjaya de Silva (41); Kuldeep Yadav (4-43)

Dunith Wellalages hervorragende Allround-Leistung war für Sri Lanka vergeblich, denn der 20-jährige Linksarm-Spinner erzielte einen Fünf-Wicket-Zug und erzielte einen ungeschlagenen Wert von 42.

Wellalage verwarf fünf der sechs besten Spieler Indiens und verdrängte Rohit Sharma (53), Shubman Gill (19) und Virat Kohli (3), wodurch Rohits Team von 80:0 auf 91:3 abrutschte.

Dunith Wellalage holte sich vier Wickets und erzielte mit dem Schläger in einer verlorenen Sache den besten Treffer für Sri Lanka





Der Youngster beendete dann ein halbes Jahrhundert dauerndes Duell zwischen KL Rahul (39) und Ishan Kishan (33), als er Rahul beim eigenen Bowling erwischte, bevor er auch Hardik Pandya verdrängte (5).

Sri Lanka, das zuletzt im Juni im ODI-Cricket von Afghanistan geschlagen worden war, sackte in der Verfolgungsjagd auf 25:3 und dann auf 99:6 ab, bevor ein Stand von 63 zwischen Wellalage und Dhananjaya de Silva (41) ihnen Hoffnung gab.

Allerdings verlor Sri Lanka seine letzten vier Wickets für 10 Läufe, nachdem Dhananjaya Ravindra Jadeja in die Mitte geschnitten hatte, wobei der indische Spinner Kuldeep Yadav mit 4:43 gewann, einen Tag nachdem er Pakistan mit einem Fünf-Wicket-Zug besiegt hatte.