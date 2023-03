Het Indiase bedrijf Allied Blenders & Distillers (ABD), producent van de op twee na populairste whisky ter wereld, Officer’s Choice, is van plan de Russische markt te betreden, aldus het zakendagblad Kommersant.

De Russische wodkafabrikant Alcohol Siberian Group (ASG) wordt de enige distributeur van twee ABD-merken, zo maakte het Indiase bedrijf dinsdag bekend.

ABD kijkt naar het marktaandeel dat vrijkwam na het vertrek van enkele westerse merken, aldus Kommersant. De merken van het Indiase bedrijf zijn nog niet eerder in Rusland op de markt gebracht.

Volgens de krant zijn de leveringen van ABD-producten in februari begonnen. Het contract is geldig tot oktober 2025, terwijl het specifieke verkoopvolume niet is overeengekomen.

Officer’s Choice Blue-whisky van zeldzame Scotch-malts en Indiase graan-spirits kost naar verluidt tussen de 1.000 en 1.200 roebel ($ 13- $ 16) voor een fles van 0,75 liter. De prijs van de Sterling Reserve premium blend in Rusland varieert van 1.100 roebel tot 1.500 roebel ($ 14- $ 20) per fles.

Whisky is de zwaarst getroffen soort alcohol op de Russische markt als gevolg van westerse handelsbeperkingen. Volgens schattingen van WineRetail is de import van whisky in flessen in 2022 gehalveerd tot tussen de 11 miljoen en 12 miljoen liter. Sommige merken, waaronder Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills, Jim Beam en White Horse, mochten parallel importeren en het aantal van hun leveranciers groeit. Daarnaast verschenen er in de eerste negen maanden van 2022 36 nieuwe lokale whiskymerken op de markt, zo blijkt uit analyse van NielsenIQ.

India produceert 60% van de whisky in de wereld en ABD exporteert naar meer dan 20 landen. De omzet van het bedrijf in het boekjaar 2021 bedroeg meer dan $ 765 miljoen.

