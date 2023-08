Indiana will nun zu anderen Orten aufschließen, die große Chip-Produktionsstätten angelandet haben. Der Vorstoß wird von Senator Todd Young unterstützt, einem Republikaner aus Indiana, der Mitautor des CHIPS Act war und eine führende Stimme bei der Erhöhung der Mittel für Technologiezentren war. Unternehmen und Universitäten in Indiana haben sich mehrfach um Zuschüsse nach dem CHIPS Act beworben, mit dem Ziel, Auszeichnungen nicht nur für die Chipherstellung, sondern auch für Forschung und Entwicklung zu gewinnen.

Einige Ökonomen sagten, die Ziele der Biden-Regierung, Ackerland in fortschrittliche Chipfabriken umzuwandeln, seien möglicherweise zu ehrgeizig. Es dauerte Jahrzehnte, bis das Silicon Valley und der Bostoner Technologiekorridor florierten. Diese Regionen waren aufgrund ihrer starken akademischen Forschungsuniversitäten, großen Ankerunternehmen, Fachkräfte und Investoren erfolgreich.

Viele andere Bereiche verfügen nicht über diese Kombination von Vermögenswerten. Nach Angaben der Indiana Chamber of Commerce ist Indiana seit Jahrzehnten mit einem Braindrain bei einigen seiner besser ausgebildeten jungen Menschen konfrontiert, die auf der Suche nach Arbeit in größere Städte strömen. Einige Befürworter der Industriepolitik sehen in den Investitionen eine Möglichkeit, diesen Exodus umzukehren, aber auch einen breiteren Trend zur Deindustrialisierung, der die Gemeinden im Rust Belt ausgehöhlt hat.

Es ist jedoch unklar, ob das Programm solch ehrgeizige Ziele erreichen kann – oder ob die Biden-Regierung es für effektiver hält, Investitionen über das ganze Land zu verteilen oder sie auf einige wenige wichtige Knotenpunkte zu konzentrieren.

„Viele Teile müssen zusammenpassen“, sagte Mark Muro, Senior Fellow an der Brookings Institution. Er fügte hinzu, dass der Plan der Bundesregierung, zunächst 500 Millionen US-Dollar in Technologiezentren zu stecken, zu klein sei und schätzte, dass 100 Milliarden US-Dollar an staatlicher Hilfe erforderlich wären, um zehn nachhaltige Technologiezentren zu schaffen.