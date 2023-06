INDIANA JONES en anderen – wees gewaarschuwd

30 juni 2023.

Door Neptunus

Wat valt er te zeggen – het is zomer en het leven is gemakkelijk… Althans voor ons hier in Genève – de 7e beste stad ter wereld om in te wonen – uit honderden. Bekijk het – van Condé Nast.

Dus geniet van het meer, de omliggende bergen, de lange, late avonden in de buitenlucht in de tuin thuis of in de vele restaurants langs ons prachtige meer. We zijn echt gezegend.

Maar nu naar de film… het is het gebruikelijke akelige zomerkost – geestdodende blockbusters en ontelbare kinderanimaties – afgezien van een paar uitzonderingen. Dus hou vol tot de herfst, wanneer de goede van de grote festivals zoals Venetië, Berlijn en Cannes binnendruppelen. In de tussentijd zal ik je herinneren aan de weinige die de moeite waard zijn…

Je hoeft alleen maar te rapporteren over deze:

INDIANA JONES EN DE DIAL VAN HET DESTINY **

Voor de fans van deze franchise, eeuwen geleden gestart door Steven Spielberg met een jonge Harrison Ford, ga het zien – misschien heb je plezier. Voor gewone filmliefhebbers: het is gewoon een menselijke ‚BeepBeep, the Roadrunner‘.

Jones is er nog steeds als een vermoeide, gepensioneerde professor wanneer een jonge wetenschappelijke jonkvrouw naar hem toe komt met een avontuur dat betrekking heeft op de studies van zijn oude vriend uit de Tweede Wereldoorlog, Basil Shaw. Opnieuw moet Jones de wereld redden – wat is er nog meer nieuw? Deze keer geregisseerd door James Mangold, het is bijna drie uur vol hectische achtervolgingen en vergeetbare escapades, als dat je ding is. Slimmer om naar het verfrissende meer te gaan…

ASTEROÏDE STAD *

Waarom stoppen grote artiesten niet als hun talent afneemt en uiteindelijk verdwijnt?! Als ze het zelf niet beseffen, waarom vertellen hun partners, familie, vrienden en collega’s het dan niet? Dat is door de eeuwen heen helaas zo geweest, zelfs met mensen als Fellini, Visconti, Sinatra – en Picasso, in zijn laatste waanzin.

Wes Anderson was de regisseur van eigenzinnige, heerlijke en fantasierijke verhalen. Van „The Royal Tenenbaums“ tot „The Grand Budapest Hotel“, via de briljante animatie „The Isle of Dogs“ en nog veel meer maffe verhalen betoverde hij regelmatig zijn publiek. Zijn steile afdaling kwam met zijn ingewikkelde 2021 „The French Dispatch“.

Zijn nieuwste, rechtstreeks uit Cannes – waar ze hem nog steeds als een meester beschouwen – is, net als de vorige, weer een genotzuchtige tijdverspilling. Denkt hij dat hij door het inhuren van een groot aantal topsterren (Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Ed Norton, Margot Robbie, plus zovele anderen) verzekerd zal zijn van een meesterwerk? Het enige wat hij nu doet, is ze als marionetten gebruiken, hun talenten verspillen en onze geest verbijsteren met deze laatste dwaasheid over de creatie van een toneelstuk in een film die eruitziet als de achtergrond van een nep-middelbare schoolpodium. Het is eigenlijk Asteroid City, een pastelkleurige verlaten stad in het midden van de woestijn van Arizona, waar jaarlijks de 5000 jaar oude krater en zijn meteoor worden gevierd. Vraag het niet.

Niets ervan is logisch en het raakt ook onze emoties of intelligentie niet. Het staat gewoon vol met kunstmatige karakters die zinloze blabla spuwen over onzinnige wetenschappelijke ‚feiten‘ en veronderstelde wereldschokkende gebeurtenissen. Hé wensen! Het is geestdodend, maar sommige critici staan ​​achter hem, zoals ze zouden doen bij een geval van ‚de nieuwe kleren van de keizer’… Heel jammer.

VERS UN AVENIR RADIEUX * (vo Italiaans)

Helaas, meer slecht nieuws over meesters uit het verleden die nutteloze films vermalen tot voorbij hun hoogtepunt, zoals de eerder genoemde meneer Anderson. Dit keer is het de beroemde Italiaanse Nanni Moretti, en zijn nieuwste film, opnieuw uit Cannes, is weer een zelfverheerlijkend voertuig voor de regisseur. Hij schreef en regisseerde niet alleen de film, hij plaatste zichzelf ook in het middelpunt (Anderson heeft ons dat tenminste bespaard), pontificerend op lessen over filmmaken en de eenheid en trouw van de Italiaanse communistische partij, tijdens de Hongaarse opstand in de jaren vijftig. . Het heeft houterig acteerwerk en verstilde, didactische dialogen.

Wederom een ​​film in een film, wederom een ​​navelstaarderige benadering van de regisseur. Het is allemaal behoorlijk vermoeiend om te zien hoe deze makers zichzelf aanbidden op het grote scherm, terwijl het publiek als toeschouwers gegijzeld wordt. Iemand zou ze moeten laten weten…

Hier zijn enkele waardevolle links om te zien (alle eerder hier beoordeeld):

Voor drama, dans en passie – CARMEN

Voor actie en plezier – DE FLASH

Voor een mislukte romance – L’AMOUR ET LES FORÊTS

Voor een uitstekende film ondanks zijn geweld – SISU

Schitterend **** Zeer goed *** Goed ** Matig * Miserabel – geen sterren

Door Neptunus

Neptune Ravar Ingwersen recenseert film uitgebreid voor publicaties in Zwitserland. Ze bekijkt 4 tot 8 films per week en haar doel is om voor de lezers het kaf van het koren te scheiden.

Neptunus

