Cameron Norrie ging door naar de vierde ronde van het BNP Paribas Open in Indian Wells nadat hij van achteren was gekomen om de Japanse qualifier Taro Daniel te verslaan.

De Britse nr. 1, 12e gerangschikt in de wereld, vocht door om wereld nr. 103 Daniel te verslaan met 6-7 (5-7) 7-5 6-2 in een wedstrijd die iets meer dan twee uur en 40 minuten duurde.

Norrie leek voorbestemd voor een nederlaag na het verliezen van de openingsset via een tiebreak en een 4-1 achterstand in de tweede.

Maar de kampioen van Indian Wells uit 2021 kwam tot een rally en pakte de volgende vier games op rij op weg naar het claimen van de set, en brak Daniel vervolgens twee keer vroeg in de derde toen hij de ommekeer voltooide.

Het is de 20e overwinning van het seizoen voor Norrie, die vorige maand de Rio Open won en in de finale wereldkampioen nr. 2 Carlos Alcaraz versloeg.

Afbeelding:

Taro Daniel beantwoordt een schot tegen Cameron Norrie op de BNP Paribas Open





De 27-jarige zei in een interview op de rechtbank uitgezonden door Amazon Prime-video: “Ik was niet echt blij met mezelf, ik had die eerste set moeten winnen, veel kansen, en ik denk dat het een beetje doorwerkte in het begin van de tweede set.

“Maar ik was in staat om echt punt voor punt te spelen en dan echt terug te komen en mijn beste tennis te spelen.

“Ik speelde een solide derde set en ik denk dat het veel comfortabeler had gekund, maar hij vocht hard.

“Ik ben blij dat ik nu op de golf rijd, maar ik heb nog veel dingen om aan te werken. Het was niet de mooiste wedstrijd vandaag, maar ik ga ervoor.”

Norrie zal het opnemen tegen Andrey Rublev of Ugo Humbert in zijn volgende wedstrijd, die dinsdag wordt gespeeld – terwijl Andy Murray Jack Draper speelt in een volledig Britse clash op maandag, terwijl Emma Raducanu het opneemt tegen Beatriz Haddad Maia als 13e reekshoofd in de loting voor de vrouwen.