Het Indian Valley Theatre accepteert aanvragen voor zijn jaarlijkse IVT Mimi Bryan Memorial Scholarship.

De beurs zal volgens een persbericht in mei worden toegekend aan een afstuderende, aan de universiteit gebonden senior van middelbare scholen in Sandwich of omliggende gemeenschappen.

Er wordt speciale aandacht besteed aan aanvragers die hebben deelgenomen aan de schone kunsten, waaronder producties van Indian Valley Theatre, en die geïnteresseerd zijn in een vervolgopleiding op het gebied van schone kunsten. Aanvragers hoeven niet te hebben deelgenomen aan theateractiviteiten of een major of minor in de kunst of podiumkunsten te zijn geweest om in aanmerking te komen voor de beurs.

Om je aan te melden, ga je naar indianvalleytheatre.com, e-mail je naar press@indianvalleytheatre.com of bezoek je een begeleidingsadviseur op de middelbare school. De deadline om te solliciteren is 1 april.

Mimi Bryan was een van de oprichters van het Indian Valley Theatre. Bryant was zowel op het podium als achter de schermen actief. Ze speelde een belangrijke rol bij het geven van een kans op het podium aan veel beginnende acteurs en het tot leven brengen van gemeenschapstheater voor inwoners van Fox Valley.

Indian Valley Theatre is een non-profitorganisatie uit Illinois die zich inzet voor de waardering en ontwikkeling van de podiumkunsten in het Fox Valley-gebied.

Als u wilt doneren aan de IVT Mimi Bryan Memorial Scholarship, stuurt u een e-mail naar press@indianvalleytheatre.com of gaat u naar indianvalleytheatre.com.