Indian Super League gibt Termine für die Playoffs und das Finale der Saison 2022-23 bekannt

Die Indian Super League (ISL) gab am Freitag die Daten der Playoffs 2022-23 und des Finales bekannt, die im März ausgetragen werden sollen. Die Playoffs beginnen am 3. März, das Finale findet am 18. März 2023 statt.

Die beiden besten Teams am Ende der Ligaphase qualifizieren sich automatisch für das Halbfinale. Die Teams auf den Plätzen 3 bis 6 treten in einem Einzelspiel-Play-off gegeneinander an, um die anderen beiden Halbfinalisten zu ermitteln.

Format / Daten der Playoffs gemäß den Positionen in der Ligatabelle

· KO 1: 3. März – 4 (Heimmannschaft) gegen 5 (Auswärtsmannschaft)

· KO 2: 4. März – 3 (Heimmannschaft) gegen 6 (Auswärtsmannschaft)

· Halbfinale 1 – Hinspiel: 7. März – 1 (Heimmannschaft) gegen den Gewinner von Knockout 1

· Halbfinale 2 – Hinspiel: 9. März – 2 (Heimmannschaft) gegen den Gewinner von Knockout 2

· Halbfinale 1 – 2. Etappe: 12. März – Sieger von Knockout 1 (Heimmannschaft) gegen 1

· Halbfinale 2 – 2. Etappe: 13. März – Gewinner von Knockout 2 (Heimmannschaft) gegen 2

Der Austragungsort des Finales der Saison 2022-23 der Indian Super League wird in Kürze bekannt gegeben.

Zum ersten Mal in der Geschichte der ISL haben 6 Teams die Möglichkeit, die Ligaphase zu überstehen und ihren Anspruch auf die ISL-Trophäe geltend zu machen. Mumbai City FC und Hyderabad FC haben sich bereits für die nächste Runde qualifiziert, wobei erbitterte Kämpfe um die verbleibenden 4 Plätze im Gange sind.

