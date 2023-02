De twee naties ondertekenden memoranda om de militaire banden op de grootste vliegshow van Azië te versterken

India zal in eigen land een Israëlisch strategisch raketsysteem vervaardigen. Het Indiase staatsbedrijf Bharat Electronics Ltd (BEL) en Israel Aerospace Industries (IAI) hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend in de marge van Aero India 2023, een tweejaarlijkse luchtshow en luchtverdedigingstentoonstelling die vorige week in Bengaluru werd gehouden.

Israëls LORA-wapensysteem (Long Range Attack) zal worden vervaardigd door BEL als hoofdaannemer, op basis van een werkverdelingsovereenkomst met IAI. LORA is een zee-grond en grond-grond quasi-ballistisch raketsysteem dat bestaat uit een raketwerper, een commando- en controlesysteem en een grond/maritiem ondersteuningssysteem. Het beschikt over multi-target mogelijkheden en een precisie van tien meter cirkelvormige fout.

Verschillende andere Israëlische hardware was ook te zien tijdens Aero India 2023, waaronder luchtverdedigingssystemen, onbemande luchtsystemen, lucht- en grondprecisiegeleide munitie, elektronische oorlogsvoeringsystemen, land- en zeeoplossingen, luchtvaartsystemen en meer.

Tijdens het evenement erkende het hoofd van SIBAT (het directoraat voor internationale samenwerking van het Israëlische Ministerie van Defensie), de gepensioneerde brigadegeneraal Yair Kulas, het 30-jarig partnerschap tussen Israël en India door te zeggen: “Het Israëlische Ministerie van Defensie neemt graag deel aan de Aero India 2023-tentoonstelling. De door Israël gemaakte oplossingen zijn slechts enkele voorbeelden van de allernieuwste technologieën die Israël te bieden heeft op het gebied van luchtverdediging.”









De twee naties ondertekenden ook een memorandum voor samenwerking bij toekomstige leveringen en gezamenlijke productie van maritieme patrouilleradarsystemen voor Indiase platforms.

India is een lucratieve wapenmarkt voor Israël, met als bijkomend voordeel dat Israëls hoogste bondgenoot, de VS, niet zoveel zorgen baart als eventuele militaire deals die West-Jeruzalem met China zou kunnen hebben. Volgens de SIPRI Arms Transfers Database, een in Stockholm gevestigd non-profitinstituut, kocht India tussen 2001 en 2021 onbemande luchtvaartuigen (UAV’s), raketten en radarsystemen ter waarde van $ 4,2 miljard van Israël. SIPRI-gegevens tonen aan dat 42,1% van alle Israëlische wapenexport heeft zijn weg gevonden naar India sinds Narendra Modi premier werd in 2014. In de jaren tussen 2015 en 2019 was er een aanbodpiek van 175%.

In het bijzonder heeft de Indiase luchtmacht de Israëlische Harop UAV’s verworven die fungeren als kruisraketten door te exploderen in vijandelijke doelen en radars. Er zijn ook plannen om meer dan de helft van de ongeveer 90 Israëlische Heron-surveillance-UAV’s die India in bezit heeft te upgraden tegen een geschatte kostprijs van meer dan $ 420 miljoen in het kader van ‘Project Cheetah’.

De defensiesamenwerking tussen India en Israël komt voort uit een vergelijkbare dreigingsperceptie, waarbij New Delhi zich bedreigd voelt door Pakistan en China en West-Jeruzalem door de Libanese Hezbollah, Syrië en Palestijnse militanten op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. De banden werden vooral versterkt tijdens de Indo-Pakistaanse oorlog om Kargil, Jammu en Kasjmir in 1999, toen Israël een van de weinige landen was die militaire hulp verleende aan India.