India zegevierde met zes wickets binnen drie dagen na de tweede test om de Border-Gavaskar Trophy te behouden met een 2-0 voorsprong in de reeks van vier wedstrijden op zondag.

Ravindra Jadeja leidde de vernietiging van de slagbeurt van Australië en claimde een beste carrière met 7-42.

Jadeja en Ravichandran Ashwin (3-59) versloegen Australië voor een schamele 113 in hun tweede innings in het Arun Jaitley Stadium.

Afbeelding:

Srikar Bharat, midden, viert het wicket Australië’s Travis Head, rechts (AP Photo/Altaf Qadri)





In de jacht op 115 voor de overwinning wiebelde de toppositie van India, maar het magere doel betekende dat hun overwinning, die in de tweede sessie op dag drie werd behaald, nooit twijfelde.

Schipper Rohit Sharma maakte er 31 en Cheteshwar Pujara, die er 31 niet uit maakte, scoorde het winnende punt in zijn 100ste test.

“Het was een geweldige testwedstrijd”, zei Pujara nadat hij India naar 118-4 had geleid. “Het is echt een speciaal gevoel om de laatste grens te bereiken. We zijn nog steeds op zoek om de volgende twee testwedstrijden te winnen.”

India, dat ook binnen drie dagen had gezegevierd in de openingstest in Nagpur, staat nu op het punt zich te kwalificeren voor de finale van het World Test Championship in juni.

Jadeja werd uitgeroepen tot Speler van de Wedstrijd voor zijn vangst van 10 wickets in de Test.

“Fantastisch resultaat voor ons”, zei Rohit. “Kijkend naar hoe het gisteren was. Hoe we terugkwamen en de klus afmaakten, was een grote inspanning, vooral van de bowlers.”

Eerder, hervattend op een veelbelovende 61-1, voegde Australië 52 runs toe voordat Jadeja en Ashwin hun spectaculaire ineenstorting veroorzaakten.

Gevraagd om te openen in plaats van David Warner met een hersenschudding, sloeg Travis Head de derde bal van de dag van Ashwin voor een grens om zijn aanvalsintentie aan te geven.

De off-spinner nam echter drie ballen later wraak toen hij Head (43) naar voren trok om een ​​voorsprong te creëren die Srikar Bharat achter de stronken verzamelde.

Afbeelding:

Jadeja, links, en Axar Patel vieren het ontslag van Marnus Labuschagne uit Australië (AP Photo/Altaf Qadr





Toen Jadeja Marnus Labuschagne (35) eenmaal had teruggestuurd, kwamen de wielen van de innings van Australië met negen van de 11 slagmannen die eencijferige scores plaatsten.

Op een veld waar spinners de boventoon voerden, lieten verschillende Australische batslieden hun sweep-shots vallen om te worden gebowld of lbw.

“Ik dacht dat 260 een behoorlijke score was op die eerste dag, het wicket (maar India) sloeg redelijk goed”, zei de Australische schipper Pat Cummins, verwijzend naar hun eerste innings 263.

“Ik denk dat deze bijzonder teleurstellend is, omdat ik er een groot deel van voor was. Die kansen komen niet vaak voor in India, dus je moet ze grijpen.”

“Dus helaas hebben we deze gemist, dus ja, deze doet een beetje pijn.”

“Dus de beoordeling in de komende dagen zal zijn wat we anders hadden kunnen doen.”

De derde test in Indore begint op 1 maart.