India en Sri Lanka bespreken een verschuiving van de Amerikaanse dollar naar nederzettingen met de Indiase roepie, terwijl de twee landen hun partnerschap willen versterken door middel van handel en investeringen.

Rupee-schikkingen zullen naar verwachting voordelen opleveren, zoals kortere tijdlijnen, lagere wisselkoersen en gemakkelijkere beschikbaarheid van handelskredieten voor deelnemende financiële instellingen. Het initiatief kan ook een gunstig effect hebben op de respectieve toerisme- en horeca-industrieën van de naties.

Vorige week vond in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo een discussie plaats, georganiseerd door de Hoge Commissie van India.

“Vertegenwoordigers van de Bank of Ceylon, State Bank of India en de Indian Bank deelden hun ervaringen en deelden het publiek mee dat ze waren begonnen met het uitvoeren van in INR luidende handelstransacties via respectievelijke Vostro/Nostro-rekeningen na de oprichting van (een) faciliterend raamwerk door de Reserve Bank of India (RBI) en de Central Bank of Sri Lanka (CBSL) in 2022,” aldus de commissie in een verklaring, ingezien door persbureau PTI.









De verschuiving kan alleen maar een impuls geven aan de gezamenlijke inspanningen van de landen om een ​​sterker en hechter economisch partnerschap op te bouwen door middel van op handel en investeringen gebaseerde maatregelen, zei Gopal Baglay, India’s Hoge Commissaris voor Sri Lanka.

Vorig jaar werd Sri Lanka getroffen door de ergste economische crisis sinds het Zuid-Aziatische land zich in 1948 onafhankelijk verklaarde van Groot-Brittannië. brandstof, voedsel en basisbehoeften. De regering van het land had niet de middelen om de invoer te betalen.

Volgens het Department of External Resources is Sri Lanka in april in gebreke gebleven met zijn buitenlandse schuld van 34,8 miljard dollar.

Gouverneur van de Centrale Bank van Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe, prees de maatregel om van valuta te wisselen en zei dat het Indiase en Sri Lankaanse bedrijfsleven er sterk achter staan.

Bezoek voor meer verhalen over economie en financiën de zakelijke sectie van RT