Axar Patel en Ravichandran Ashwin hielpen India herstellen nadat de Australiër Nathan Lyon vijf wickets claimde op de tweede dag van de tweede test in New Delhi.

Patel en Ashwin leverden een spectaculaire reactie van de achterhoede om India te helpen omgaan met de spin-masterclass van Lyon, aangezien de gastheren op een dramatische dag bijna evenaarden als Australië’s eerste innings 263.

Patel sloeg 74 en domineerde zijn 114-run partnership voor het achtste wicket met Ashwin om India te helpen 262 te posten nadat hij in de tweede sessie was teruggevallen naar 139-7.

Nathan Lyon uit Australië bowlt tijdens de tweede dag





Australië schoof op naar 61-1 in de laatste 12 overs van de dag, hoewel ze Usman Khawaja, hun topscorer in de eerste innings, verloren door een verbluffende reflexvangst bij beenslip door Shreyas Iyer.

Travis Head sloeg op een run-a-ball 39 bij stronken, met Marnus Labuschagne op 16 aan de andere kant.

“Als we ze kunnen beperken tot 220-250 in de tweede innings, denk ik dat dat ideaal zou zijn”, zei Patel tegen verslaggevers.

“Het wicket wordt langzamer. We zullen heel hard moeten werken en consequent in de juiste gebieden moeten bowlen, want wickets zullen niet gemakkelijk komen.”

Eerder, nadat het Australië op vrijdag voor een bescheiden totaal had uitgeschakeld, stond India in cruise control op 46 zonder verlies voordat Lyon (5-67) de wedstrijd op zijn kop zette.

De off-spinner maaide India’s hoogste order neer en liet ze wankelen op 66-4.

Axar Patel uit India heft zijn knuppel op om een ​​halve eeuw scoren te vieren





Australië blies alle drie de beoordelingen binnen 25 overs, maar Lyon, die de drieledige spin-aanval van de toeristen leidde, bleef de toppositie van India afbreken.

De off-spinner zette KL Rahul lbw in de val voor 17 en, twee ballen later, werd een sterk lbw-beroep tegen Cheteshwar Pujara afgewezen.

Pujara kon echter niet het meeste uit het uitstel halen, want Lyon sloeg in zijn volgende over een dubbele slag toe.

De off-spinner boog de Indiase kapitein Rohit Sharma (32) en zette Pujara lbw in de val voor een eend in de 100ste test van de batsman.

Peter Handscomb nam een ​​briljante vangbal op korte leg om Iyer van Lyon te verwijderen.

Virat Kohli (44) combineerde met Ravindra Jadeja in een stand van 59 runs om een ​​mini-herstel te organiseren, maar beiden vielen in de tweede sessie in spinners.

Todd Murphy verwijderde Jadeja voor 26, maar debutant Matt Kuhnemann deelde een grotere klap uit toen hij Kohli lbw in de val lokte voor zijn eerste testwicket.

De Australiër Usman Khawaja (links) loopt het veld af terwijl Indiase spelers zijn ontslag vieren





Australië leek klaar voor een aanzienlijke voorsprong in de eerste innings, maar Patel en Ashwin smeedden de enige meer dan honderdjarige samenwerking van de wedstrijd om hen te frustreren.

Allrounder Patel bracht zijn vijftig in stijl naar voren en sloeg Kuhnemann over diep mid-wicket voor een zes.

Cummins ontsloeg Ashwin voor 37 en nam een ​​verbluffende vangst halverwege het wicket om Patel terug te sturen, aangezien India er allemaal uit was voor 262.

“Het is duidelijk dat ik deze hele testwedstrijd in de gaten heb en welke rol ik moet spelen in de tweede innings”, zei Lyon over zijn optreden. “Heel, heel blij, maar er is nog veel werk aan de winkel.”

Australië-opener David Warner, die vrijdag tijdens het slaan in zijn hoofd werd geraakt, is uitgesloten van de rest van de wedstrijd met Matt Renshaw als invaller voor een hersenschudding.

India staat met 1-0 voor in de serie van vier tests voor de Border-Gavaskar Trophy na hun uitgebreide overwinning in Nagpur.