India legde in 2022 wereldwijd het hoogste aantal internetafsluitingen op, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Van de 187 internetafsluitingen die wereldwijd zijn geregistreerd, vonden er 84 plaats in India, volgens het rapport dat dinsdag is gepubliceerd door Access Now, een in New York gevestigde belangenbehartigingsgroep die internetvrijheid volgt.

Dit is het vijfde achtereenvolgende jaar dat ’s werelds grootste democratie van meer dan 1,3 miljard mensen bovenaan de lijst staat, zei de groep, die zorgen uitte over de toewijding van India aan internetvrijheid onder de huidige regering van de Bharatiya Janata-partij (BJP), geleid door premier Narendra Modi. .

“De verantwoordelijkheid van de Indiase staten voor de meeste shutdowns wereldwijd is onmogelijk te negeren en een groot probleem op zich”, aldus het rapport. “Autoriteiten in regio’s in het hele land nemen steeds vaker hun toevlucht tot deze repressieve maatregel, waardoor meer mensen op meer plaatsen worden afgesloten.”

Bijna 60% van de internetafsluitingen in India vond vorig jaar plaats in het door India bestuurde Kasjmir, waar de autoriteiten de toegang verstoorden vanwege “politieke instabiliteit en geweld”, aldus het rapport.

In augustus 2019 heeft de BJP de autonomie van de staat Jammu en Kasjmir met een moslimmeerderheid ingetrokken en opgesplitst in twee federaal bestuurde gebieden, waardoor de regio onder meer controle komt te staan ​​van New Delhi. Het ongekende besluit leidde tot protesten en de regering heeft sindsdien vaak de communicatielijnen beperkt, een beweging die volgens rechtengroepen bedoeld is om afwijkende meningen te vernietigen.

Afgezien van Jammu en Kasjmir, legden de autoriteiten in de staten West-Bengalen en Rajasthan meer sluitingen op dan andere Indiase regio’s als reactie op “protesten, gemeenschappelijk geweld en examens”, aldus het rapport.

India heeft na China de op een na grootste digitale bevolking ter wereld met meer dan 800 miljoen internetgebruikers. Het internet is een vitale sociale en economische levensader geworden voor grote delen van de bevolking en verbindt de geïsoleerde plattelandsgebieden van het land met de groeiende steden.

De verstoringen “beïnvloedden het dagelijks leven van miljoenen mensen gedurende honderden uren in 2022”, aldus het rapport.

Het Access Now-rapport komt op een moment dat de inzet van India voor vrijheid van meningsuiting en meningsuiting steeds meer onder de loep wordt genomen.

In januari verbood het land een documentaire van de BBC die kritisch was over Modi’s vermeende rol in dodelijke rellen meer dan 20 jaar geleden. De Indiase belastingdienst deed in de daaropvolgende weken een inval in de kantoren van de BBC in New Delhi en Mumbai, daarbij verwijzend naar “onregelmatigheden en discrepanties” in de belastingen van de omroep.

Maar critici van de regering waren niet overtuigd, noemden de invallen in plaats daarvan “een duidelijk geval van vendetta” en beschuldigden de BJP ervan de media te intimideren.

Vorige week arresteerde de politie in New Delhi een hoge oppositiepoliticus wegens vermeende “verstorende harmonie” nadat hij de middelste naam van de premier verkeerd had vermeld, een zet die door Modi’s critici werd vergeleken met “dictatoriaal gedrag”.

In de afgelopen jaren heeft de regering herhaaldelijk het blokkeren van internettoegang gerechtvaardigd op grond van het behoud van de openbare veiligheid te midden van de wijdverbreide angst voor geweld door de menigte.

Terwijl het land midden in de algemene verkiezingen van 2019 zat, met meer dan 900 miljoen kiesgerechtigden, werd sommige Indiërs dagenlang de toegang tot internet ontzegd terwijl ze zich voorbereidden om hun stem uit te brengen.

Autoriteiten zeiden dat de blokkering “een voorzorgsmaatregel was om de openbare orde te handhaven”, waardoor veel critici vraagtekens zetten bij India’s grootse oefening in politieke vrijheid tijdens ’s werelds grootste verkiezingen.

Tijdens een bijna een jaar durend protest van boze boeren in 2021 over controversiële nieuwe prijswetten, blokkeerde de Indiase regering de internettoegang in verschillende districten nadat er gewelddadige schermutselingen waren uitgebroken tussen demonstranten en politie.

Sommige individuele sluitingen zijn voor de rechtbank aangevochten en er wordt geprobeerd de wetten van het land te wijzigen om het opleggen van dergelijke black-outs moeilijker te maken.

Vorig jaar waren er wereldwijd meer internetafsluitingen dan ooit tevoren, zei Access Now, wat de groep ertoe aanzette de angst voor “digitaal autoritarisme” te wekken terwijl regeringen de trend voortzetten.

Afgezien van India zijn andere landen die vorig jaar internetafsluitingen zagen, onder meer Oekraïne, Iran en Myanmar.

Tijdens de Russische invasie van buurland Oekraïne heeft het Kremlin de internettoegang volgens Access Now minstens 22 keer verbroken, waarbij het betrokken was bij “cyberaanvallen en het opzettelijk vernietigen van de telecommunicatie-infrastructuur”.

Het Iraanse regime reageerde op protesten die waren ontketend door de dood in hechtenis van de 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw Mahsa Amini door 18 sluitingen op te leggen – een stap die Access Now “een verdere escalatie van haar repressieve tactieken” noemde.

Myanmar, dat in 2021 zag hoe de junta haar democratisch gekozen leider Aung San Suu Kyi afzette, zag volgens het rapport zeven internetuitval. Het Zuidoost-Aziatische land wordt nog steeds geteisterd door geweld en instabiliteit, terwijl velen worstelen met een tekort aan brandstof, voedsel en basisvoorraden

Het “leger bleef mensen voor langere tijd in het ongewisse houden, gericht op gebieden waar de weerstand tegen staatsgrepen het grootst is”, aldus het rapport.