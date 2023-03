China mag dan zijn nul-COVID-beleid hebben geschrapt – drie jaar van strikte lockdowns die vertragingen in de toeleveringsketen veroorzaakten en de economische groei belemmerden – maar dat weerhield Apple’s topleverancier er niet van om alternatieve productielocaties te zoeken, ook in India.

Foxconn, dat iPhones maakt voor het Amerikaanse technologiebedrijf, zag zich tijdens het hoogseizoen afgelopen najaar gedwongen de productie te verlagen toen veel Chinese arbeiders in zijn fabriek in Zhengzhou ten onder gingen met het virus. Het bedrijf sloot duizenden medewerkers op in de faciliteit om een ​​sluiting van de regering te voorkomen, wat leidde tot boze protesten.

Geopolitieke kwesties, waaronder zorgen over een mogelijke Chinese invasie van Taiwan, zijn ook een groeiende zorg voor veel fabrikanten in China, waaronder Foxconn, aangezien bedrijven kwetsbaar kunnen zijn voor toekomstige westerse sancties die aan Peking worden opgelegd.

“Technologieleveranciers proberen hun toeleveringsketens uit China te diversifiëren en het risico te verkleinen dat alle productie afhankelijk is van één land, waar de relaties met de VS problematisch zijn”, vertelde Ranjit Atwal, onderzoeksdirecteur bij Gartner, aan DW.

Waarom Indië?

India heeft veel voordelen. Het land ligt dit jaar op koers om de snelst groeiende economie ter wereld te worden. Het heeft ook een enorme jonge beroepsbevolking – ongeveer 44% van de bevolking is tussen de 18 en 25 jaar oud. Indiase minimumlonen zijn een derde of de helft van dat in China.

Foxconn, dat vóór de pandemie voor het eerst India binnenkwam om goedkopere iPhones te produceren, voert nu plannen op om uit te breiden naar het Zuid-Aziatische land, volgens berichten in de media.

De Wall Street Journal zei vorige week dat de Taiwanese elektronicagigant het aantal werknemers in zijn fabriek in de zuidelijke staat Tamil Nadu zal verdrievoudigen tot wel 100.000 om de iPhone-productie op te voeren tot ongeveer 20 miljoen stuks.

De grote problemen van Big Tech: van China tot Silicon Valley

Nieuwe fabriek in Bengaluru

De staatsminister van de naburige Indiase deelstaat Karnataka vertelde deze week aan lokale media dat Foxconn ook een nieuwe faciliteit zal opzetten met een vergelijkbaar aantal mensen in het technische centrum van Bengaluru, voorheen bekend als Bangalore. Het gerucht gaat dat de nieuwe fabriek 700 miljoen dollar (664 miljoen euro) gaat kosten.

Terwijl Foxconn zegt dat het nog geen formele overeenkomst heeft gesloten over de nieuwe fabriek, zeiden Indiase functionarissen dat de fabriek zal worden verspreid over 300 acres (121,4 hectare). Lokale media zeiden dat de fabriek waarschijnlijk een deel van de productie zal bevatten voor de ontluikende elektrische voertuigen (EV) van het bedrijf. Andere plannen in India omvatten een mogelijke locatie in de buurt van Hyderabad in de naburige staat Telangana.

Ivan Lam, senior onderzoeksanalist bij Counterpoint Research in Hong Kong, vertelde DW dat de productie van Foxconn in India nog steeds op kleine schaal plaatsvindt, met slechts acht assemblagelijnen die tot nu toe draaien.

“Dat is vergelijkbaar met meer dan 90 assemblagelijnen in Zhengzhou alleen”, zei hij, verwijzend naar ’s werelds grootste iPhone-fabriek in China.

Lam voegde eraan toe dat Foxconn wil dat India de komende vijf tot tien jaar 25% van de iPhone-productie voor zijn rekening neemt, tegen de huidige 5-7%.

Foxconn is van plan het aantal werknemers in zijn fabriek in de buurt van Chennai te verdrievoudigen Afbeelding: AFP/Getty Images

De subsidies van Modi trekken fabrikanten aan

De uitbreiding van Foxconn naar Zuid-Azië is een grote coup voor de Indiase premier Narendra Modi, die graag de technologische kloof met China wil dichten. Zijn regering heeft stimulansen gecreëerd ter waarde van miljarden dollars om wereldwijde fabrikanten aan te moedigen in het land te investeren.

De voorzitter van Foxconn, Liu Young-way, heeft Modi het afgelopen jaar twee keer ontmoet. Tijdens de meest recente gesprekken vorige maand onderstreepte hij de plannen van het bedrijf om “door te gaan met het bouwen van een ecosysteem in India waardoor al onze belanghebbenden kunnen delen, samenwerken en gedijen”.

Maar nu de toeleveringsketen van Foxconn zo afhankelijk is van China, waar de meeste iPhone-componenten worden geproduceerd, zijn sommige analisten huiverig voor een te snelle verschuiving naar India.

Meerdere struikelblokken

India’s bekwaamheid zit in software, niet in hardware, en hoewel deelstaatregeringen erop gebrand zijn om klanten uit China weg te kapen, kunnen een slechte infrastructuur en bureaucratie de voortgang vertragen.

“India is veel dingen, maar het leveren van grootschalige efficiënte en effectieve technologieproducten is niet zijn expertise. We verwachten dus veel kinderziektes”, zei Atwal.

China’s voorsprong van twee decennia werd vorige maand geïllustreerd toen de Financiële Tijden (FT) meldde dat slechts de helft van de componenten die in een behuizingsfabriek in Zuid-India werden gemaakt, goed genoeg was om naar Foxconn te worden doorgestuurd om te helpen bij het bouwen van iPhones.

Een aparte FT rapport beschreef hoe ingenieurs en ontwerpers van Apple de laatste tijd weken of maanden in Indiase fabrieken hebben doorgebracht om toezicht te houden op de productie en fouten te verhelpen.

Een rapport van het Chinese Caixin in december schreef over competentiekwesties van werknemers die een uitdaging vormden voor Foxconn in India.

India worstelt om genoeg formele banen voor zijn jeugd te produceren

Hoewel het geopolitieke risico van China steeds groter wordt, blijft de Aziatische grootmacht het belangrijkste wereldwijde productiecentrum van Foxconn. Vorige maand meldden Chinese media dat de iPhone-fabrikant een nieuw perceel van bijna 300 hectare in Zhengzhou heeft gehuurd om slimme magazijnen te bouwen.

Lam vertelde DW dat Foxconn, naast het verbeteren van de relatie met Apple, investeerders een agressieve uitbreiding naar nieuwe gebieden heeft beloofd.

“(Deze omvatten) hoogwaardige draagbare producten, XR-producten (extended reality), zeer nauwkeurige modules, halfgeleidermodules, autoproducten,” zei hij.

De meeste van deze nieuwe producten zullen voorlopig nog in China worden geproduceerd, waar volgens Lui van Foxconn het grootste deel van de kapitaalinvesteringen voor dit boekjaar naartoe gaan.

Bewerkt door: Ashutosh Pandey