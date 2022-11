Inder verbrennt sich bei Sprachprotest selbst

Ein achtzigjähriger Mann verbrannte sich in Südindien aus Protest gegen das, was er Neu-Delhis Versuche nannte, den landesweiten Gebrauch von Hindi, einer Sprache, die hauptsächlich im Norden gesprochen wird, durchzusetzen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Sprache ist ein emotionales Thema in Indien, wo Hunderte von Sprachen und Dialekten gesprochen werden, aber Englisch dient als wichtigstes offizielles Medium, während die Regierungen der Bundesstaaten regionale Sprachen verwenden.

Laut der letzten Volkszählung von 2011 spricht weniger als die Hälfte der indischen Bürger Hindi – knapp 44 Prozent.

Aber im vergangenen Monat soll eine Gruppe von Parlamentariern unter der Leitung des mächtigen Innenministers Amit Shah empfohlen haben, Hindi zur nationalen Amtssprache zu machen, auch für technische Ausbildungen wie Medizin und Ingenieurwesen.

Der hinduistisch-nationalistische Premierminister Narendra Modi hat von einer „Sklavenmentalität“ in Bezug auf die Verwendung von Englisch gesprochen und die Verwendung indischer Sprachen gefördert.

Doch Gegner werfen seiner Regierung vor, Hindi durchsetzen zu wollen, was vor allem im Süden für Ärger sorgt.

Die meisten südindischen Sprachen sind dravidisch, eine völlig andere Sprachfamilie als die indogermanische Gruppe, zu der auch Hindi gehört.

MV Thangavel, 85, ein Bauer im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu, übergoss sich mit Benzin und Kerosin und zündete sich an, teilte die Polizei mit.

Er hielt ein Plakat in tamilischer Sprache mit der Aufschrift: „Die Regierung Modi hört auf, Hindi aufzuzwingen. Warum müssen wir Hindi unserem literaturreichen Tamil vorziehen … es wird die Zukunft unserer Jugend beeinflussen.“

Senthil, ein Polizist, der nur einen Namen verwendet, sagte gegenüber AFP, Thangavel habe sich umgebracht.

„Er hat das Banner gegen die Zentralregierung geschrieben“, fügte er hinzu.

Thangavel führte seinen Protest am Samstag vor einem Büro in Salem der regierenden DMK-Partei von Tamil Nadu durch, der er angehörte.

Parteichef MK Stalin – der die Sprachpolitik der Modi-Regierung kritisiert hat – sprach Thangavels Familie sein Beileid aus, forderte andere jedoch auf, solche extremen Proteste zu vermeiden.

„Wir dürfen kein weiteres Leben verlieren“, zitierten ihn Berichte, die die „dominante Haltung“ der Zentralregierung verurteilten.

„Lasst uns weiterhin politisch und demokratisch gegen die Einführung von Hindi kämpfen“, sagte er. „Lassen Sie sich nicht durch Engstirnigkeit ein schönes Land der Vielfalt verderben.“

Das Thema ist seit langem ein politisches Thema – die damals regierende Kongresspartei versuchte in den 1960er Jahren, Hindi zur offiziellen Landessprache zu machen, was in Südindien anhaltende Ressentiments hervorrief.