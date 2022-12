„Inakzeptable Intervention“: Iran ruft deutschen Botschafter vor

Außenminister Baerbock wirft der Führung in Teheran nach der Hinrichtung eines Demonstranten Unmenschlichkeit vor. Das lässt sie nicht auf sich sitzen. Nicht nur der deutsche Botschafter wird innerhalb kürzester Zeit mehrfach vorgeladen.

Der Iran hat den deutschen und den britischen Botschafter erneut einbestellt. Im Fall des deutschen Botschafters protestiere Teheran gegen die „andauernde Einmischung“ Deutschlands in die inneren Angelegenheiten des Iran und seine „inakzeptable Einmischung“, teilte die staatliche Nachrichtenagentur IRNA mit. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte der Führung im Iran nach der ersten Hinrichtung eines Demonstranten seit Beginn der Proteste am Donnerstag „Menschenverachtung“ vorgeworfen. Außerdem wurde der iranische Botschafter in Berlin vorgeladen.

Der Iran bezeichnet die seit fast drei Monaten andauernden Proteste als „Unruhen“. Teheran wirft den USA und ihren westlichen Verbündeten immer wieder vor, hinter den beispiellosen Demonstrationen zu stecken. Teheran begründete die Vorladung des britischen Botschafters Simon Shercliff mit den von London verhängten Sanktionen und der Unterstützung des „Terrors und der Unruhen“ durch das Vereinigte Königreich.

Shercliff wurde seit Beginn der Proteste fünfmal vorgeladen. Für den deutschen Botschafter Hans-Udo Muzel, der am Freitagabend ins Außenministerium nach Teheran gerufen wurde, war es der vierte Termin innerhalb von zehn Wochen. Seit Beginn der Proteste wurden diplomatische Vertreter, fast alle aus westlichen Ländern, 15 Mal vom iranischen Außenministerium vorgeladen.

Scharfe Kritik an Australien

Der Iran hat nun auch Australien scharf kritisiert. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran beschuldigte Canberra der „Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran und der Anstiftung zu Gewalt und Hass“. Kurz zuvor hatte Australien neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt, die sich unter anderem gegen die paramilitärischen Basij-Milizen richten.

Auslöser der Proteste im Iran war der Tod des jungen Kurden Mahsa Amini am 16. September. Der 22-Jährige starb, nachdem er von der Sittenpolizei wegen eines unsachgemäß getragenen Kopftuchs festgenommen worden war. Aktivisten werfen der Polizei vor, die junge Frau missbraucht zu haben.

Mohsen Shekari, 23, wurde am Donnerstag im Iran hingerichtet, weil er angeblich ein Mitglied der Basij-Milizen während einer Straßensperre in Teheran verletzt hatte. Westliche Regierungen haben die Vollstreckung des Todesurteils scharf kritisiert. Im Iran löste die Hinrichtung wütende Proteste aus.