„Inakzeptabel“, „seltsam“: Portugals Kapitän riecht nach Verschwörung

Portugals Traum vom WM-Titel ist geplatzt – und zwei Stars schulden Schiedsrichter Tello. Routinier Pepe sieht Tellos Auftritt sogar als Ergebnis einer Verschwörung zugunsten Argentiniens.

Portugals Fußballnationalspieler haben die Leistung von Schiedsrichter Facundo Tello nach dem Aus im Viertelfinale der Weltmeisterschaft scharf kritisiert. „Sie haben jeden Spielzug von uns mit Fouls unterbrochen, aber der Schiedsrichter hat kaum eingegriffen“, sagte Innenverteidiger Pepe nach dem 0:1 im Al-Thumama-Stadion in Doha. „Es ist inakzeptabel, dass ein argentinischer Schiedsrichter unser Spiel leitet. Vor allem, nachdem sich Messi beschwert hat. Der Schiedsrichter war nicht der richtige Mann für das Spiel.“

Was dem Routinier und Europameister von 2016 besonders auffiel: „Acht Minuten Nachspielzeit sind viel zu wenig! Sie haben die ganze Zeit nur auf Zeit gespielt. Und dann nur acht Minuten?! Wir standen nur um die zweite Hälfte herum. Wir haben gespielt, die haben den Ball einfach liegen lassen.“ Dann stellte der Routinier, der seine Mannschaft anstelle von Superstar Cristiano Ronaldo als Kapitän aufs Feld geführt hatte, einen konkludenten Betrugsvorwurf vor: „Nach dem, was ich heute gesehen habe, können sie dieser Titel wird jetzt Argentinien zuerkannt.“

Lionel Messi, der am Vorabend nach einem nervenaufreibenden Spiel gegen die Niederlande (4:3 im Elfmeterschießen) ins Halbfinale eingezogen war, grummelte nach dem Spiel: „Ich war ziemlich sauer“, sagte Messi, „ich ziehe an Ich will nicht über den Schiedsrichter sprechen, weil du dann sofort bestraft wirst, aber die Leute haben gesehen, was passiert ist.“ Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz (Spanien) erhielt 16 gelbe Karten und eine gelbe Karte im Elfmeterschießen für den Niederländer Denzel Dumfries. Das müsse der Weltverband FIFA analysieren, „man kann in einem so wichtigen Spiel keinen Schiedsrichter berufen, wenn er die Anforderungen nicht erfüllt“.

„Schiedsrichter? Ich glaube nicht“

Auch Portugals Mittelfeldspieler Bruno Fernandes kritisierte die Verpflichtung von Facundo Tello: „Ich finde es sehr seltsam, dass wir einen Schiedsrichter haben, dessen Nation noch im Turnier ist“, sagte der 28-Jährige. Es sei sehr seltsam, dass für die WM keine portugiesischen Schiedsrichter nominiert worden seien, „weil wir Champions-League-Schiedsrichter haben. Und dieser Schiedsrichter pfeift nicht für die Champions League“, sagte der Manchester-United-Profi.

Der Argentinier Tello zeigte erst in der 70. Minute die Gelbe Karte, dann wurde in der Schlussphase der eingewechselte Marokkaner Walid Cheddira nach zwei Gelben Karten innerhalb weniger Minuten vom Platz gestellt. „Der Torhüter verzögert das Spiel, viele kleine Fouls, aber der Schiedsrichter gibt keine Gelbe Karte“, sagte Pepe. „Der Schiedsrichter hat nicht gut gepfiffen, besonders in der zweiten Halbzeit.“

Portugals Trainer Fernando Santos wollte dem Schiedsrichter das Aus nicht vorwerfen. „Schiedsrichter? Das glaube ich nicht. Er hätte in manchen Situationen ein Foul verlangen können, aber im Allgemeinen glaube ich das nicht. Wir hätten mehr tun können, das konnten wir nicht, das sollten wir uns nicht vorwerfen Schiedsrichter dafür.“ Pepe selbst vergab wenige Minuten vor Schluss mit einem Kopfball aus kurzer Distanz eine große Chance zum Ausgleich.