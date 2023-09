Rund ein Jahr vor der Parlamentswahl schwächt der britische Premierminister Rishi Sunak seine Klimapolitik ab. Ein Wendepunkt für das Vereinigte Königreich: Das Ende von Verbrennerautos beispielsweise soll von 2030 auf 2035 verschoben werden.

Der britische Premierminister Rishi Sunak will die Klimaziele seines Landes auf breiter Front abschwächen. Das bestätigte der konservative Politiker bei einer Rede in London. Der bisherige Kurs belaste die Menschen in Großbritannien mit „unzumutbar hohen Kosten“. Sunak betonte, er wolle weiterhin an dem langfristigen Ziel festhalten, bis 2050 klimaneutral zu werden. Er fügte hinzu: „Aber wir können das alles gerechter und besser machen.“

Wie bereits berichtet, soll laut Sunak der Ausstieg aus Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor von 2030 auf 2035 verschoben werden. Er geht davon aus, dass bis zum Ende des Jahrzehnts ohnehin die meisten Neuwagen elektrisch sein werden, die Regierung dürfe dies aber nicht aufzwingen Verbraucher.

Auch die Neuinstallation einer Gasheizung solle länger bleiben als bisher erlaubt, sagte Sunak. Für die Umstellung bestehender Heizungsanlagen auf Wärmepumpen soll es keine Frist geben. „Ich werde niemanden dazu zwingen, seinen vorhandenen Heizkessel herauszureißen und ihn durch eine Wärmepumpe zu ersetzen“, sagte Sunak.

Sunaks überraschender Schritt kurz vor der Parteitagssaison, über den die BBC bereits im Vorfeld berichtet hatte, löste einige verärgerte Reaktionen aus – auch in Sunaks konservativer Partei. Der Automobilhersteller Ford warf Sunak vor, die Bedürfnisse der Branche zu missachten. „Unsere Branche braucht drei Dinge von der britischen Regierung: Ehrgeiz, Engagement und Beständigkeit“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung. Eine Lockerung des Verbots von Verbrennungsmotoren würde alle drei untergraben, hieß es.

Der frühere Premierminister und Sunaks Parteikollege Boris Johnson kritisierte, dass Unternehmen Gewissheit über die Klimaneutralitätsziele des Landes haben sollten. „Wir können es uns jetzt nicht leisten, nachzugeben“, sagte Johnson der Erklärung zufolge. Sunak bestritt, dass der Schritt in erster Linie eine Reaktion auf die schlechten Umfragewerte seiner Partei sei, für die im nächsten Jahr Parlamentswahlen anstehen.