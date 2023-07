«In Zukunft Unternehmen das Risiko zelf tragen müssen»: Deutschland presentiert zum ersten Mal eine China Strategy

Berlijn zal de economische risico’s in China minimaliseren, maar de kans is klein dat u schade lijdt. Unterschiedliche Akzente in der Regierungskoalition lassen sich bereits erkennen – als de kritiek nicht auf sich warten lässt.

«In Zukunft Unternehmen das Risiko zelf tragen müssen»: Deutschland presentiert zum ersten Mal eine China Strategy

Zwitserland nieuws