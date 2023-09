In zehn Ländern und Territorien kam es innerhalb von nur zwölf Tagen zu schweren Überschwemmungen

Hongkong

Der September begann mit einem Taifun, der über Hongkong fegte, Bäume entwurzelte und die Stadt überschwemmte. Es war das erste einer Reihe extremer Wetterereignisse, die in nur 12 Tagen zehn Länder und Gebiete heimgesucht haben – das katastrophalste waren die Überschwemmungen in Libyen, bei denen nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 11.000 Menschen ums Leben kamen und viele Tausende vermisst wurden.

Wissenschaftler warnen davor, dass diese Art extremer Wetterereignisse, die Länder auf der ganzen Welt betreffen, mit der Beschleunigung der Klimakrise immer häufiger auftreten könnten, was den Druck auf die Regierungen erhöht, sich vorzubereiten.

„Die globale Erwärmung verändert tatsächlich die Eigenschaften von Niederschlägen in Bezug auf Häufigkeit, Intensität und Dauer“, sagte Jung-Eun Chu, Atmosphären- und Klimaforscherin an der City University of Hong Kong – fügte jedoch hinzu, dass die Verwüstung dieses Sommers auf eine Kombination verschiedener Faktoren einschließlich des natürlichen Klimas zurückzuführen sei Schwankungen.

Die enormen Folgen der Überschwemmungen verdeutlichen auch, wie dringend es für Regierungen ist, sich auf diese neue Realität vorzubereiten, und wie konfliktreiche und ärmere Länder an vorderster Front bei Klimakatastrophen stehen.

Regierungen „müssen bereit sein“, sagte Chu. „Sie müssen darüber nachdenken, denn solche Extremereignisse haben sie noch nie erlebt.“

Diesen Monat, Teile der Mittelmeerregion wurden vom Sturm Daniel heimgesucht, der das Ergebnis eines sehr starken Tiefdrucksystems war, das zu einem „Medikament“ wurde – einem relativ seltenen Sturmtyp mit ähnlichen Eigenschaften wie Hurrikane und Taifune was zu gefährlichen Niederschlägen und Überschwemmungen führen kann.

Der Sturm, der sich am 5. September bildete, traf zunächst Griechenland und löste mehr Regen aus, als normalerweise in einem ganzen Jahr zu beobachten ist. Straßen in tödliche Flüsse verwandelt, untertauchen ganze Dörfer und zwang Rettungskräfte auf Schlauchboote, um Familien aus ihren überschwemmten Häusern zu retten.

Nach Angaben des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis kamen mindestens 15 Menschen ums Leben. Er bezeichnete den Sturm als „einen der stärksten Stürme, die jemals Europa heimgesucht haben“.

Die Überschwemmungen, die auf verheerende Waldbrände im Land folgten, „haben die Fingerabdrücke des Klimawandels“, sagte der griechische Umweltminister Theodoros Skylakakis sagte CNN am Dienstag.

„Wir hatten den wärmsten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. „Das Meer war sehr warm, was zu diesem einzigartigen meteorologischen Ereignis führte“, sagte er sagte.

Auch die benachbarte Türkei spürte die Auswirkungen und verzeichnete mindestens sieben Todesfälle. Bewohner von Waldgebieten mussten durch kniehohes Wasser waten, umgeben von umgestürzten Bäumen – während es in Teilen von Istanbul, der größten Stadt des Landes, zu tödlichen Sturzfluten kam, bei denen mindestens zwei Menschen ums Leben kamen.

Auch Bulgarien nördlich von Griechenland wurde von schweren Überschwemmungen heimgesucht, wobei mindestens vier Todesopfer bestätigt wurden.

Anderswo in Europa verursachte ein separater Sturm – Sturm Dana – sintflutartige Regenfälle in ganz Spanien, beschädigte Häuser und tötete mindestens drei Menschen.

Die mit Abstand verheerendsten Auswirkungen waren in Libyen zu spüren, als Sturm Daniel über das Mittelmeer zog. Er gewann Kraft aus dem ungewöhnlich warmen Wasser des Meeres, bevor er im Nordosten des Landes sintflutartige Regenfälle niederprasselte.

Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) führten die katastrophalen Regenfälle zum Einsturz zweier Dämme und lösten eine sieben Meter hohe Welle aus. Das Wasser strömte auf die Küstenstadt Derna zu, zerstörte ganze Stadtviertel und spülte Häuser ins Meer.

Mehr als 11.000 Menschen sind tot und mindestens weitere 10.000 werden nach Angaben der Vereinten Nationen noch vermisst, wobei viele vermutlich ins Meer geschwemmt oder unter Trümmern begraben wurden.

Während die Nation ins Wanken gerät und die Such- und Rettungseinsätze immer verzweifelter werden, sagen Experten, dass das Ausmaß der Katastrophe durch eine Kombination von Faktoren, darunter bröckelnde Infrastruktur, unzureichende Warnungen und die Auswirkungen der sich verschärfenden Klimakrise, erheblich verschärft wurde.

„Dies ist eine Tragödie, bei der Klima und Kapazitäten kollidierten und diese schreckliche, schreckliche Tragödie verursacht haben“, sagte UN-Hilfschef Martin Griffiths am Freitag.

Libyen wird seit fast einem Jahrzehnt von einem Bürgerkrieg und einer politischen Pattsituation heimgesucht, wobei das Land seit 2014 zwischen zwei rivalisierenden Regierungen gespalten ist – von denen eine vom Großteil der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt wird und die Region kontrolliert, in der Derna liegt gelegen.

Der fragmentierte Staat des nordafrikanischen Landes sei auf die Überschwemmungen nicht vorbereitet, sagen Experten, und könne die Lieferung dringend benötigter humanitärer Hilfe behindern.

„Die Situation in Libyen hat sich aufgrund jahrelanger Konflikte und Instabilität, verschärft durch die Auswirkungen des Klimawandels, stetig verschlechtert“, sagte Ciaran Donnelly, Senior Vice President für Krisenreaktion, Wiederherstellung und Entwicklung beim International Rescue Committee.

„Weltweit hat der Klimawandel dazu geführt, dass diese extremen Wetterereignisse häufiger und intensiver werden, was es für Gemeinden noch schwieriger macht, damit umzugehen und wieder aufzubauen, insbesondere in Konfliktregionen“, fügte er hinzu.

Auf Bildern: Katastrophale Überschwemmungen verwüsten den Osten Libyens

Während das Ausmaß der Verwüstung und des Verlusts von Menschenleben in Asien geringer ausfiel, wurde dort auch mit tödlichen und beispiellosen Stürmen gerechnet.

Zwei Taifune – Saola und Haikui – zogen in der ersten Septemberwoche innerhalb weniger Tage voneinander durch die Region und verursachten große Schäden auf der selbstverwalteten Insel Taiwan, der Stadt Hongkong und anderen Teilen Südchinas, einschließlich Shenzhen.

Obwohl der Taifun Saola zwei Tage lang Schulen und Unternehmen in Hongkong lahmlegte, kam der eigentliche Schaden eine Woche später, als die Stadt von einem plötzlichen Sturm heimgesucht wurde, der U-Bahn-Stationen überschwemmte und Flussufer auf den Straßen staute.

Nach Angaben der Hongkonger Behörden brachte der Sturm den höchsten stündlichen Niederschlag seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1884.

Das Video zeigt, wie starke Regenfälle die Straßen Hongkongs in Flüsse verwandeln

In Taiwan ließ der Taifun Haikui Zehntausende Häuser ohne Strom und mehr als 7.000 Bewohner wurden evakuiert.

Die beiden Taifune seien ein „Ausnahmefall“ gewesen, der die Voraussetzungen für einen ungewöhnlich heftigen Sturm in der darauffolgenden Woche geschaffen habe, sagte Chu. Die Taifune brachten zwei sich langsam bewegende Luftmassen mit sich, die beide voller Feuchtigkeit waren und sich in unterschiedliche Richtungen bewegten – die kollidierten und das Wasser über Hongkong abschütteten

„Wenn es nur einen Taifun gäbe, würde es nicht so heftige Niederschläge geben“, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass das Ereignis zwar nicht explizit mit dem Klimawandel zusammenhängt – die zusammenlaufenden Taifune seien „zufällig“ passiert –, die vom Menschen verursachte globale Erwärmung jedoch dazu beitrage, stärkere Stürme anzuheizen.

„Wenn sich das Klima erwärmt, wenn die (Meeres-)Oberfläche wärmer wird, kann die Atmosphäre mehr Feuchtigkeit speichern“, sagte sie. „Wenn die Temperaturen um ein Grad (Celsius) steigen, kann die Atmosphäre 7 % mehr Feuchtigkeit aufnehmen.“

Sie verwies auf die Geschichte der stündlichen Niederschlagsaufzeichnungen in Hongkong. In der Vergangenheit lagen Jahrzehnte zwischen rekordverdächtigen Niederschlagsereignissen, sagte Chu, aber die Lücken zwischen den Rekorden würden immer kleiner. Während sich unsere Welt erwärmt, kommt es immer häufiger zu extremen Wetterereignissen, die früher nur einmal im Leben auftraten.

Auch Teile Amerikas wurden überschwemmt. Brasilien verzeichnete letzte Woche mehr als 30 Todesfälle nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen im Bundesstaat Rio Grande do Sul – die schlimmste Naturkatastrophe, die den Bundesstaat seit 40 Jahren heimgesucht hat, so CNN Brasil, die regionale Tochtergesellschaft von CNN.

Die brasilianische Meteorologin Maria Clara Sassaki sagte gegenüber CNN Brasil, dass der Staat innerhalb einer Woche die durchschnittliche Niederschlagsmenge erhalten habe, die für den gesamten Monat September erwartet worden sei.

Unterdessen sorgte in den Vereinigten Staaten das Burning Man-Festival für internationale Schlagzeilen, nachdem ein heftiger Regensturm die Gegend heimgesucht hatte. Zehntausende Besucher wurden aufgefordert, Lebensmittel und Wasser zu sparen, während sie in der Wüste von Nevada festsaßen.

Das abgelegene Gebiet wurde in nur 24 Stunden mit bis zu 20 mm Niederschlag heimgesucht – etwa doppelt so viel wie der durchschnittliche September-Niederschlag.

Auf der anderen Seite des Landes haben Überschwemmungen in Massachusetts Hunderte Häuser, Unternehmen und Infrastruktur beschädigt, darunter Brücken, Dämme und Eisenbahnen. Nach Angaben des Wetterdienstes lagen die Niederschläge in Teilen von Massachusetts und New Hampshire in den letzten zwei Wochen um mehr als 300 % über dem Normalwert.

Experten sagen, dass rekordwarme Meerestemperaturen eine hyperaktive Hurrikansaison im Atlantik angeheizt haben, die keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt.

Nach Angaben der National Oceanic and Atmospheric Administration fanden mehr als 90 % der weltweiten Erwärmung in den letzten 50 Jahren in den Ozeanen statt.

Das bedeutet, dass sich mehr Stürme bilden können, als es sonst in einem typischen El-Niño-Jahr möglich wäre, sagte Phil Klotzbach, Forscher am Department of Atmospheric Science der Colorado State University, gegenüber CNN. Selbst Stürme, die aufgrund von Windänderungen schwächer werden, können am Leben bleiben und wieder stärker werden, sobald sie bessere Bedingungen vorfinden.