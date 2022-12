In „Your Table Is Ready“ sagt ein Restaurant Maître d‘ alles: NPR

Mykola Romanovskyy/Getty Images

Michael Cecchi-Azzolina wurde bedroht, beschimpft, geschlagen und mit jedem erdenklichen hässlichen Namen beschimpft. Ihm wurden auch Hunderte von Dollar in die Hand gedrückt. Das liegt daran, dass er jahrelang ein sehr wertvolles Gut kontrollierte: einen Tisch in einem High-End-Restaurant in Manhattan. Cecchi-Azzolina hat als Maître d‘ in mehreren der angesagtesten Restaurants New Yorks gearbeitet, wo er Prominenten, Finanzkapitänen, vielen netten, normalen Leuten begegnet ist – und einem bonafiden Gangster, der ihn wiederholt wegen einer vermeintlichen Kränkung bedroht hat.

In einem neuen Buch Ihr Tisch ist bereitführt Cecchi-Azzolina die Leser hinter die Kulissen der Restaurantwelt, wo wir nicht nur erfahren, wer erlesene Tische bekommt und wer nicht, sondern auch, wie Restaurantmitarbeiter in den 1980er und 90er Jahren an einem adrenalingeladenen Arbeitsplatz gearbeitet, gekämpft und geliebt haben wo Schnaps und Kokain reichlich vorhanden waren.

Historisch gesehen war der Maître d‘ „die gelehrteste und erfahrenste Person im Speisesaal“, erklärt Cecchi-Azzolina. „Er stieg in den Rängen auf. Er kam zu dem Punkt, an dem er Wein kannte, er kannte Essen, er kannte Service – und er leitete den Speisesaal. Er war verantwortlich, der Herr des Speisesaals.“

Neben ihrer Arbeit als Kellnerin, Maître d‘ und Managerin in mehreren exklusiven Restaurants verfolgte Cecchi-Azzolina eine Schauspielkarriere, während sie im Geschäft arbeitete, und erwarb einen Master of Fine Arts in Harvard. Bald wird er sein eigenes Restaurant Cecchi’s eröffnen, das im Februar eröffnet werden soll.

Interview-Highlights

Über den Stress, in einem gehobenen Restaurant zu arbeiten

Es ist ein sehr, sehr, sehr stressiger Job. Die Anforderungen, insbesondere in der gehobenen Gastronomie, mit einer sehr hochkarätigen Kundschaft, sind unglaublich stressig. … Sie werden an einen Standard gehalten. … Restaurants wurden betrieben – und werden teilweise noch betrieben – wie das Militär. Das musste genau so geschehen. Die Essensbestellung musste innerhalb von 5 Minuten aufgenommen werden. Getränke mussten 2 Minuten nach Bestellung am Tisch sein. Ihre Vorspeisen mussten 10 Minuten nach dem Abräumen der Vorspeisen serviert werden. Dann Dessertkarten. Es war ein sehr strenges Protokoll.

Wenn Sie ein Restaurant haben, in dem jeder Tisch nachts von 5:00 bis 12:00 Uhr maximal belegt ist, müssen Sie dieses Ding die ganze Nacht über in Bewegung halten. Plus, Umgang mit Menschen, die mit Ihnen sprechen möchten. Sie haben Fragen. Sie erwarten, dass Sie angenehm sind. Kunden, die Sie kennen, möchten etwas über Ihre Familie hören und was Sie an diesem Tag getan haben – und Sie müssen all dies in Einklang bringen.

Über die Geduld mit unhöflichen Gönnern

Manchmal ist es das Schwierigste auf der Welt, wenn diese Person, mit der Sie es zu tun haben, wirklich unausstehlich und hasserfüllt ist. Wir sind im Gastgewerbe tätig. Wir sind da, damit sich alle willkommen fühlen und Sie Ihr Bestes geben. … Sie rufen einfach dieses innere gastfreundliche Gen hervor, das wir alle haben … und Sie versuchen, das Beste daraus zu machen. Obwohl ich Leute rausgeschmissen habe, nehme ich ihren Mist einfach nicht hin, da mir ein besseres Wort fehlt.

Davon, während der Schicht Aufnahmen zu machen, um mit dem Stress fertig zu werden

Du wirst nicht betrunken, aber manchmal, um die Nerven zu beruhigen, gegen 8:30, 9:00, wenn 50 Leute an der Bar warten und auf einen Tisch warten und du hinterher bist und alle dich mit einem anstarren Todesstarren und kurz davor, dich zu erstechen, würde ich hinterherlaufen, mir einen kühlen Schuss Wodka holen und lächeln, tief Luft holen und gleich wieder loslegen. …

Im Laufe der Jahre musste ich Leute feuern, die völlig betrunken auf dem Boden lagen. Ich hatte Situationen, in denen Kellner zu ihrem Schließfach oder nach hinten gingen und eine Flasche tranken und wieder hochkamen und um 22:00 oder 11:00 Uhr nachts ihre Worte undeutlich machten.

Über die Restaurantkultur im New York der 80er Jahre

Die 80er waren wie der Wilde Westen in New York City. Die Leute feierten. Sie hatten Studio 54, das Kokain, Alkohol und Sex verherrlichte. … Die Leute tranken an Orten, an denen ich arbeitete, und in anderen Restaurants, die ich kenne, viele während der gesamten Schicht. Wir hatten einen Barkeeper, der ein New Yorker Polizist war, und wir mussten ihn „Dr. Dewars“ nennen, weil er während einer Schicht eine Flasche Dewars leert. Das war damals gängige Praxis. …

Sie hatten Kunden, die hereinkamen und Ihnen 100-Dollar-Scheine mit einem Gramm Kokain darin überreichten. Sie erwarteten, dass Sie mit ihnen feiern würden. … Wussten es die Eigentümer? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht wussten. … Und Sie haben Alkohol, Sie haben Drogen, na ja, das nächste logische ist, dass Sex passiert – und es passierte ziemlich häufig in sehr unterschiedlichen Einrichtungen.

Beim gefürchteten Stadtgesundheitsinspektor-Besuch

Es ist ein Albtraum. Das ist der schlimmste Tag des Jahres für Sie, denn jetzt gibt es in New York City Buchstabennoten, also bekommen Sie A, B, C, D … und wer will nicht ein A und sein Fenster? Diese müssen Sie im Fenster posten. … Schauen Sie, ich habe in vielen Restaurants gearbeitet und viele dieser Restaurants befinden sich in sehr alten Gebäuden in New York City, wo es sehr schwierig ist, die Gesundheitsstandards so einzuhalten, wie sie geschrieben stehen. Es ist eigentlich fast unmöglich. Sie wissen, dass Sie nicht jeden Punkt treffen werden, der getroffen werden muss. Wenn also der Gesundheitsinspektor kommt, sollten Sie so gut wie möglich vorbereitet sein, damit die Strafe, die Sie bekommen – und die Sie immer bekommen werden – so gering wie möglich ist. Also gibst du die Einnahmen dieser Nacht nicht für deine Bußgelder vom Gesundheitsinspektor aus.

Sobald der Inspektor hereinkommt, wird der Maître d‘ ihn so weit wie möglich hinhalten, und der Gastgeber wird durch den Speisesaal gehen und Ihnen Ihr Codewort zuflüstern.



Also, was ich in vielen Restaurants gemacht habe, ist, dass Sie einen Bohrer haben. Sobald der Gesundheitsinspektor entdeckt wird und sie in Uniform kommen und ihre Marke vorzeigen müssen, geht die Nachricht durch den Speisesaal – und wir verwenden in verschiedenen Restaurants unterschiedliche Wörter, „Tsunami“, „Soufflé“, unterschiedliche Begriffe – zu Informieren Sie den Rest des Personals, dass der Inspektor da ist. … Sobald der Inspektor hereinkommt, wird der Maître d‘ ihn so weit wie möglich hinhalten, und der Gastgeber wird durch den Speisesaal gehen und Ihnen Ihr Codewort zuflüstern.

Darüber, was hinter den Kulissen passiert, wenn der Gesundheitsinspektor eintrifft

Busfahrer werden zur Brotstation gehen, alle Brotkrümel wegwischen, alles geschnittene Brot wegwerfen, weil man dort kein geschnittenes Brot haben kann. In der Station darf kein Krümel sein. …

Du rennst in den Keller. Wir haben Manager herumlaufen lassen, einen Staubsauger genommen und auf Händen und Knien Mäusekot aufgesaugt, weil es in Restaurants in New York City immer Mäuse gibt, es ist unmöglich, sie fernzuhalten. Das sauberste Restaurant mit Kammerjägern und alle können Mäuse nicht aufhalten. …

Barkeeper werfen alle geschnittenen Früchte an der Bar weg. Es wird einfach weggeworfen, weil es illegal ist. Es wird nie die Temperatur erreichen, die es sein muss. Du gehst in den Milchkühlschrank und kippst die ganze Milch weg, weil im Kühlschrank, wenn du Kaffee machst, sagen wir, Cappuccino, die Milch rein und raus kommt. Es wird nicht die Temperatur haben, die es für Ihren Gesundheitsinspektor sein sollte. …

Jede Position im Restaurant hat die Aufgabe, im Grunde eine Menge Essen wegzuwerfen.

Darüber, ob er glaubt, dass den Gästen das Essen oder der Service wichtiger sind

In meiner Karriere war es immer Service. … Wenn Ihr Kellner unhöflich ist, wenn er die Bestellung vermasselt, wenn Ihre Vorspeise nach Ihrer Vorspeise kommt, nachlässig ist und nicht aufpasst, ruiniert das die Erfahrung. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen wunderbaren Kellner und einen wunderbaren Maître d‘ haben … wenn Ihr Steak herauskommt und dieses Steak verkocht ist, wissen Sie was? Wir kochen es für Sie nach. Wir können das in 5 Minuten beheben und Ihren Abend retten. …

Wenn Sie dort sind und diese Leute mögen und ein gutes Gefühl für sie bekommen und die Erfahrung perfekt ist, werden Sie ein verkochtes Steak oder ein zu wenig gekochtes Stück Fisch verzeihen. … Am Ende des Tages dreht sich alles um das Erlebnis und der Front of House liefert wirklich dieses Erlebnis.

Auf sein eigenes Restaurant Cecchi’s, das er voraussichtlich im Februar eröffnen wird

Du hast nur einen Versuch. Und wenn du es nicht richtig machst, [guests will] danke mir und sie werden nicht zurückkommen. Der Druck ist also wieder einmal da, aber irgendwie liebe ich es. Es ist eine Sucht.

Sam Briger und Thea Chaloner haben den Ton dieses Interviews produziert und bearbeitet. Molly Seavy-Nesper und Beth Novey adaptierten es für das Web.