In Wilhelmshaven entstand in kurzer Zeit das erste deutsche Terminal für verflüssigtes Erdgas (LNG).

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat mehr Tempo beim Ausbau der Infrastruktur in Deutschland gefordert. Lindner sagte am Donnerstag auf einem Fachkongress in Berlin, ein LNG-Terminal in Deutschland sei in weniger als einem Jahr fertiggestellt worden. Das soll ein „Benchmark“ nicht nur für krisenbedingte Investitionen, sondern für den gesamten Umbau der Energieinfrastruktur sein.

„Das Tempo LNG könnte im Bundeskabinett selbst starten“, sagte Lindner. Justizminister Marco Buschmann (FDP) hat einen Gesetzentwurf zur Vereinfachung verwaltungsgerichtlicher Verfahren vorgelegt. Allerdings hat dies „leider“ noch nicht die „Gnade“ aller Kabinettskollegen gefunden, um auf die Kabinettsagenda gesetzt zu werden. Politiker der FDP hatten dem Bundesumweltministerium von Steffi Lemke (Grüne) bereits vorgeworfen, den Entwurf zu verzögern. Details würden noch zwischen den Ministerien besprochen, teilte das Umweltministerium mit. Dies gilt insbesondere für die Regelungen, mit denen der Rechtsschutz teilweise eingeschränkt werden soll.

Die erste Anlegestelle für Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland ist fertiggestellt und am Dienstag in Wilhelmshaven eröffnet worden. Tanker mit LNG sollen ab Mitte Januar in Wilhelmshaven einlaufen.

die Auswirkungen der hohen Inflation ausgleichen

Lindner betonte auch die Bedeutung von Steuererleichterungen für 48 Millionen Bürger ab dem kommenden Jahr. Konkret geht es darum, die Auswirkungen der hohen Inflation auf die Einkommensteuer – die sogenannte kalte Progression – auszugleichen. Dies sei laut Lindner ein wichtiger Beitrag zum Kaufkrafterhalt in der Mitte der Gesellschaft. Die Kaltprogression muss künftig per Gesetz automatisch angepasst werden.

Lindner sagte weiter, bei den geplanten Gas- und Strompreisbremsen müssten noch einige Fragen geklärt werden, dies solle nun schnell geschehen, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte gesagt, die Preisbremsen würden nicht vom Kabinett beschlossen diesen Freitag wie geplant.

Der neue Präsident des Handelsverbandes Deutschland, Alexander von Preen, sagte mit Blick auf hohe Energiepreise und eine hohe Inflation, die Unsicherheit sei riesig und die Konsumlaune im Keller. Jetzt geht es darum, wirtschaftliche Strukturbrüche zu verhindern. Innenstädte sollen nicht sterben.