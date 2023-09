In vluchtelingenkampen in Soedan gaan we hier weer beginnen als 1.000 kinderen – Soedan

Genève/Khartum – In Flüchtlingslagern im Bürgerkriegsland Soedan sinds na Uno-Angaben sinds mei etwa 1.200 Kinderstorben. De kinderen in nieuwe kampen in hun Noord-Afrikaanse Land seien Opfer von Mangelernährung en Masern-Infektionen worden teilte das Uno-Kinderhilfswerk Unicef ​​​​am Dienstag in Genève met. Wegen van de „unentwegten Angriffe“ op de weg en de schlechten Ernährungslage in Sudan sei zu befürchten, „dass bis Jahresende more tausend Newborn sterben“.

