In Trumps sozialem Netzwerk: Anzeigen für Wunderheilungen, Betrug und gefälschte Waren

Unternehmen können in der Regel Tools verwenden, die von digitalen Anzeigendiensten angeboten werden, um zu verhindern, dass ihre Anzeigen in der Nähe von Wörtern oder Sätzen erscheinen, die Kunden verärgern könnten – wie Krieg, Körperverletzung oder Selbstmord. In Anbetracht der Skepsis, die Marken gegenüber Mr. Trump und seiner Politik haben, rangierte das Wort „Trump“ laut Daten von Integral Ad Science, einem Unternehmen, das sich auf Markensicherheit konzentriert, im Jahr 2019 als elfthäufigster Begriff auf der schwarzen Liste, der von Werbetreibenden verwendet wurde .

„Für große Werbetreibende ist es wirklich gefährlich, eng mit einer politischen Persönlichkeit und auch einer politischen Bewegung verbunden zu sein“, sagte Bob Hoffman, ein Veteran der Werbebranche und Autor von The Ad Contrarian, einem branchenkritischen Newsletter. „Es ist nicht in ihrem besten Interesse, sich in diesen Sumpf einzumischen.“

Ähnliche Herausforderungen sah sich Twitter gegenüber, nachdem Elon Musk das Unternehmen gekauft und angekündigt hatte, ein freizügigeres Umfeld für freie Meinungsäußerung zu schaffen. Als Reaktion darauf flohen Werbetreibende von dieser Plattform oder pausierten ihre Kampagnen, was zu einem erheblichen Umsatzrückgang führte.

„Sie haben Twitter abgeschaltet, weil sie sich nicht sicher sind, ob Twitter ihre Markensicherheitsrichtlinien erfüllen kann, und sie werden bleiben, bis sie beruhigt sind“, sagte Mr. Denford.

Mr. Musk begrüßte Mr. Trump auch wieder auf Twitter und stellte sein Konto im November wieder her. Meta, dem Facebook und Instagram gehören, kündigte diese Woche an, dass es die Konten des Präsidenten wiederherstellen würde, nachdem er 2021 von den Social-Media-Diensten ausgeschlossen worden war, was besagte, dass die Posts von Herrn Trump das Risiko bergen, nach dem Angriff vom 6. Januar zu mehr Gewalt aufzustacheln das Capitol.