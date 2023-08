Den Transportunternehmen fehlen 60.000 Fernfahrer, sagte ein Logistikmanager gegenüber Wedomosti

Russische Transportunternehmen stehen vor einer „Katastrophaler Mangel“ Laut Vadim Filatov vom Logistikdienstleister PEC gibt es viele Fahrer von Lkw mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen.

In den letzten fünf Jahren sei der Mangel von 15 % auf 21 % gestiegen, sagte er am Mittwoch der Zeitung Wedomosti. Um es in Zahlen auszudrücken: Die Branche brauche etwa 60.000 weitere Fahrer, sagte Filatov. Der Mangel in seinem eigenen Unternehmen betrage etwa 5 % der hauptberuflichen Lkw-Fahrer, beklagte der Geschäftsführer.

Filatov machte die mangelnde Bildung, das geringe Ansehen des Berufs und die Tatsache, dass Fernfahrer wochenlang von ihren Familien getrennt sein müssen, für die Situation verantwortlich.

PEC ist ein führendes Logistikunternehmen in Russland, das jährlich mehr als 4,5 Millionen Kunden bedient und Waren an eine Vielzahl von Zielen im Ausland liefert.









Auch eine Reihe anderer Transportunternehmen hätten Wedomosti das gleiche Problem gemeldet, heißt es in der Veröffentlichung.

Im Juni wurde ein Pilotprojekt gestartet, um selbstfahrende Lkw zwischen Moskau und St. Petersburg zu testen. Die Fahrzeuge werden von Testingenieuren begleitet, doch nach Angaben der Regierung ist geplant, dass innerhalb von zwei bis drei Jahren völlig unbemannte Lkw auf die Straße kommen.

