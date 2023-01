In Russland geborener Star stürmt ins Finale der Australian Open (VIDEO) — RT Sport News

Elena Rybakina wird am Samstag versuchen, ihrem Trophäenschrank einen zweiten Grand-Slam-Titel hinzuzufügen, wenn sie am Samstag im Finale der Australian Open gegen Aryna Sabalenka antritt. Das in Moskau geborene Ass blitzte am Donnerstag in geraden Sätzen an Victoria Azarenka vorbei.

Die 23-jährige Rybakina, die Kasachstan seit mehreren Jahren auf der internationalen Bühne vertritt, ist in Down Under in beeindruckender Form und hat auf dem Weg ins Finale nur einen einzigen Satz verloren, teilweise aufgrund eines beeindruckenden Power-Spiels, bei dem sie 44 Punkte erzielte Asse – die meisten von allen Spielern im Turnier.

Azarenka aus Weißrussland leistete im Eröffnungssatz jedoch ein gewisses Maß an Widerstand und zwang Rybakina, mit einem 5:5-Unentschieden in den Lauf eines 0: 40-Rückstands zu starren, bevor sie sich erholte, um einen Tiebreak zu gewinnen.

Im zweiten Satz gab es solche Befürchtungen nicht, als sie mit einem 6: 3-Sieg das Match gewann – und eine weitere Gelegenheit, Geschichte zu schreiben – in geraden Sätzen.

„Ich konzentrierte mich auf mich selbst, weil die Bedingungen völlig anders waren“, sagte Rybakina über das Spiel, das an einem lauen Abend in Melbourne stattfand.

„So einfach wie tagsüber, als ich die Matches gespielt habe, konnte ich bei meinem Aufschlag keine freien Punkte bekommen. Ich wusste, dass ich mich einfach anpassen muss. Ich habe die richtigen Dinge getan. Es ging nur darum, sich mehr auf diese wichtigen Momente zu konzentrieren.“

Rybakina, die selten zu viele Emotionen auf dem Platz zeigt, gab hinterher zu, dass sie die Gelegenheit genießt, an einem Grand-Slam-Finale teilzunehmen, während Mitglieder ihrer Familie in der Rod Laver Arena zusehen. Ihre Eltern waren letzten Sommer bei ihrem Wimbledon-Sieg abwesend.

„Es ist das erste Mal, dass sie alle zusammen hier sind,“ Sie sagte. „Ich bin super happy, dass wir Abende zusammen verbringen können und sie mir live zuschauen können.“

Trotz ihrer bisherigen Dominanz im Turnier wird Rybakina eine bedeutende Außenseiterin sein, wenn sie im Finale gegen die fünftplatzierte Sabalenka antritt, nachdem die Weißrussin Magda Linette im anderen Halbfinale in zwei Sätzen besiegt hat.

Und Sabalenka sagt, sie sei sich des Ausmaßes der Aufgabe, die sie bei ihrem ersten Auftritt in einem Grand-Slam-Finale erwartet, voll bewusst.

„Sie ist eine erstaunliche Spielerin“, sagte Sabalenka über ihre kommende Gegnerin.

„Sie spielt großartiges Tennis, super aggressiv und sie hat bereits einen Grand Slam gewonnen, also hat sie diese Erfahrung im Finale gemacht. Das wird klasse. Ich freue mich sehr auf dieses Finale.“