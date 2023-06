[ad_1]

In Rusland könnte sich das Putschjahr von 1917 wiederholen

Mit der Rebellion Prigoschins steunt Poetin onder Druck wie noch nie. Er werd niet verwezen naar het jaar 1917, omdat het een „Annus horribilis“-verhaal was. Bereits vor der Machtergreifung der Bolschewiki war es zu zwei Putschversuchen kommen – von links en von Rechts.

«Das Herz eines Löwen und das Hirn eines Schafes»: Generaal Kornilow nimmt 1917 in Moskau eine Parade von Jungen Kadetten ab.

In seiner Ansprache am Samstagmorgen verglich Wladimir Putin Prigoschins Meuterei mit den Ereignissen des Jahres 1917. Russland habe im Ersten Weltkrieg mutig kampft. Over Sieg sei Russland worden stohlen: «Intrigen, Streitereien en politieke Ränke achter de Rücken der Armee und des Volkes verwandten zichzelf in een gigantische Erschütterung, die Zerstörung der Armee und den Zerfall des Staates, unter Verlust enormer Territorien.»