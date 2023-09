Im Laufe von zwei Jahren beschwerte sich ein Mann in Crevedia, einem Dorf etwa 25 Kilometer (15,5 Meilen) nordwestlich der rumänischen Hauptstadt Bukarest, bei allen örtlichen Behörden über einen starken Gasgeruch in seinem Garten.

Seine Beschwerden stießen auf taube Ohren – bis am vergangenen Samstag, dem 26. August, endlich die Feuerwehr, die Polizei und zahlreiche Krankenwagen in seine Straße kamen.

Doch für den betreffenden Mann war es zu spät. Er hatte gerade einen tödlichen Herzinfarkt erlitten, nachdem er gesehen hatte, wie seine Frau nach einer gewaltigen Explosion im Hof ​​nebenan Feuer fing. Seine Frau erlitt schwere Verbrennungen und starb am folgenden Tag im Krankenhaus.

Im Hof ​​neben dem Haus des Paares war seit Jahren eine Flüssiggas-Tankstelle (LPG) in Betrieb.

Bei den Explosionen in Crevedia wurden über 50 Menschen verletzt, einige so schwer, dass sie zur Behandlung in Spezialkliniken im Ausland geflogen wurden

Im Jahr 2020 hatte die Station ihre Betriebserlaubnis verloren, nachdem die zuständigen Behörden bei einer Inspektion festgestellt hatten, dass der Betrieb nicht den Sicherheitsvorschriften entspricht.

Doch die Besitzer schlossen einfach die Tore und machten weiter wie bisher: Sie füllten die Autos ihrer Kunden mit improvisierten Pumpen und füllten die Gasflaschen für private Heizungsanlagen.

Massive Explosionen, Feuer tötete 3

Letzten Samstagabend fing aus einer dieser improvisierten Pumpen austretendes Gas Feuer. Zuerst explodierte ein Tanker, dann griffen die Flammen auf weitere Druckgastanks im Hof ​​über. Niemand kennt die genaue Ursache des Feuers.

Bei den Explosionen wurden drei Menschen getötet und über 50 verletzt. Bei den meisten handelte es sich um Angehörige der Rettungskräfte – Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Polizisten –, die nach Alarmierung zum Unfallort eilten.

Einige erlitten so schwere Verbrennungen, dass sie zur Behandlung in Spezialkliniken im Ausland geflogen wurden.

Dutzende Verletzte nach Tankstellenexplosionen in der Nähe von Bukarest

Der Brand in Crevedia erinnerte viele Rumänen an das Feuer, das nach einer Pyrotechnik-Show während eines Konzerts im Oktober 2015 über den Nachtclub Colectiv in Bukarest ausbrach.

65 Menschen kamen bei dem Brand ums Leben, die meisten davon junge Menschen, und etwa 150 wurden verletzt. Die Regierung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Victor Ponta musste nach massiven Protesten zurücktreten.

Eine vermeidbare Tragödie – und nicht die einzige

Leider ist die Tragödie kein Einzelfall. Immer wieder haben Fälle wie die Explosion in Crevedia in Rumänien für Wut und Empörung gesorgt.

Was in Crevedia passiert ist, ist symptomatisch für so viele Vorfälle in Rumänien, wo staatliche Behörden durch Korruption, Politisierung, Parteiintrigen, Vetternwirtschaft, Inkompetenz und Gleichgültigkeit daran gehindert werden, ihre Arbeit ordnungsgemäß und professionell zu erledigen.

Nachdem 2015 bei einem Brand in einem Nachtclub in Bukarest 65 Menschen ums Leben kamen, forderten Tausende den Rücktritt der Regierung

In Rumänien brannten Häuser bis auf die Grundmauern nieder, weil die Straßen, die zu ihnen führten, so schlecht angelegt waren, dass sie für Feuerwehrautos zu eng waren.

Oftmals dauert es dreimal so lange, bis Rettungswagen am Einsatzort ankommen, wie erwartet, denn viele der vermeintlich asphaltierten Straßen, die zu abgelegenen Dörfern führen, erweisen sich als praktisch unpassierbare Wege oder Waldwege.

In einigen Fällen wurde der für diese Gleise vorgesehene Asphalt zur Pflasterung der Straßen verwendet, die zu den Luxushäusern der gut vernetzten dörflichen Elite führten.

Vorwürfe der Inkompetenz im Gesundheitssektor

Patienten in rumänischen Krankenhäusern sind gestorben, weil ihre Wunden durch gefährliche Keime infiziert wurden, die sich in den Wänden ihrer Krankenzimmer oder Stationen befanden, oder weil sie vom Personal, das sich eigentlich um sie kümmern sollte, ignoriert wurden.

Vor sechs Monaten berichteten investigative Journalisten über rumänische Pflegeheime, in denen ältere Menschen und Menschen mit geistigen Behinderungen unter schrecklichen Bedingungen untergebracht sind Bild: Centrul de Investigații Media

So starb beispielsweise Mitte August eine 25-jährige Mutter dreier Kinder in einem Krankenhaus in Botosani, einer Stadt etwa 450 Kilometer nördlich von Bukarest. Die Frau, die im dritten Monat schwanger war, wurde am Abend mit Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Sie blutete stark.

Sieben Stunden später war sie tot. In der Nacht war ihr niemand zu Hilfe gekommen. „Ich kann nicht mehr atmen!“ war die letzte Nachricht, die sie an ihre Familie schickte.

Ärzte und Krankenhauspersonal schieben sich gegenseitig die Schuld zu, die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.

Nur wenige Wochen zuvor, im Juli, wurde einer jungen, hochschwangeren Frau die Aufnahme in ein Krankenhaus in Urziceni, 60 Kilometer östlich von Bukarest, verweigert. Auf dem Weg zur Klinik brachte sie ihr Kind zur Welt. Im vorliegenden Fall besteht der Verdacht, dass sowohl Fahrlässigkeit als auch Diskriminierung im Spiel waren: Die Frau ist Angehörige der Roma-Minderheit.

Investigativjournalisten decken Skandale auf

Die rumänische Presse war kürzlich voll von Berichten über den Fall eines betrunkenen jungen Fahrers, der in einem Ferienort am Schwarzen Meer mit einer Gruppe junger Touristen zusammenprallte. Zwei Menschen kamen ums Leben, mehrere wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Fahrer war zweimal von Polizisten angehalten worden, die alle die offensichtlichen Anzeichen dafür ignorierten, dass er Drogen nahm. Es wurde kein Drogentest durchgeführt und er durfte weiterfahren. Journalisten versuchen nun herauszufinden, wie es dazu kommen konnte.

Werden EU-Gelder in Rumänien verschwendet?

Journalisten in Rumänien decken regelmäßig Vorfälle von Korruption und Inkompetenz auf. Vor sechs Monaten wurde Rumänien von Berichten erschüttert, wonach ältere Menschen mit besonderen Bedürfnissen unter schrecklichen Bedingungen in sogenannten „Horror-Pflegeheimen“ untergebracht seien.

Mehrere dieser „Heime“ hatten großzügige politische Mittel erhalten, doch Journalisten zufolge wurde das Geld von den Betreibern der Heime abgezweigt, anstatt für die Pflege der älteren Bewohner ausgegeben zu werden.

In vielen Fällen werden die Heime entweder rechtzeitig über den Inspektionstermin informiert oder die Inspektionen werden nur „auf dem Papier“ durchgeführt.

Jeder weiß um die entsetzlichen Zustände, aber niemand unternimmt etwas dagegen. Bis die Presse darüber berichtet. Dann kommt es zu Empörung, ein paar Leute treten zurück und der Staub legt sich – bis alles wieder von vorne passiert.

Möglicherweise haben in Crevedia politische Geschäfte eine Rolle gespielt

Im Fall von Crevedia waren sich zwar sieben staatliche Institutionen der Unregelmäßigkeiten bewusst, die zum Entzug der Senderlizenz führten, das Geschäft des Senders florierte jedoch weiterhin.

Vor drei Jahren wurde der Vater des Haupteigentümers des Senders, ein Mitglied der regierenden Sozialdemokraten, zum Bürgermeister einer Stadt im Süden Rumäniens ernannt.

Seitdem haben sich die Einnahmen des Unternehmens seines Sohnes dank großzügiger Geschäfte mit öffentlichen Institutionen vervielfacht. Dies ist ein Beispiel für ein altes Erfolgsrezept in der stark politisierten Geschäftswelt Rumäniens: Staatsaufträge werden an Verwandte von Politikern vergeben, die Wahlen gewinnen oder in Führungspositionen berufen werden.

Staatliche Institutionen vermeiden es, solche Unternehmen zu inspizieren, um sicherzustellen, dass der Geschäftsbetrieb nicht gestört wird. Häufig handelt es sich bei denjenigen, die die Inspektionen durchführen sollen, um ehemalige Mitarbeiter einflussreicher Politiker.

Rumänien setzt auf Wanderarbeiter, um den Arbeitskräftemangel zu lindern

All dies schafft Netzwerke der gegenseitigen Abhängigkeit, des gegenseitigen Schutzes und des gegenseitigen Nutzens. Rechtswidrige Handlungen werden nicht strafrechtlich verfolgt; Die Verantwortlichen werden nicht vor Gericht gestellt.

Sehr oft ereignen sich in Rumänien Tragödien am Ende einer langen Kette der Korruption. Die Beteiligten sind davon überzeugt, dass ihre Taten niemals aufgedeckt werden.

Angesichts eines Staates, der seine Aufgabe scheinbar nicht erfüllt – oder zumindest die Augen vor Korruption und Inkompetenz verschließt –, fühlen sie sich sicher und unangreifbar. Einige Beobachter sprechen sogar von „der Komplizenschaft des Staates“ und „mafiaartigen Strukturen in staatlichen Institutionen“.

Deshalb ist für viele Menschen in Rumänien nach der Katastrophe vom vergangenen Wochenende eines sicher: Es wird nicht die letzte sein.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst und von Aingeal Flanagan adaptiert.