Als het gaat om het vertellen van verhalen op het kleine scherm, speelt schoonheid een hoofdrol.

Gewoon vragen Daisy Jones en de Zes afdelingshoofd make-up Rebecca Wachteldie de door Prime Video geïnspireerde rock-‘n-rollshow uit de jaren ’70 tot leven bracht met looks die de hoogte- en dieptepunten van de fictieve band oproepen.

“Make-up speelt een grote rol,” vertelde Rebecca aan E! Nieuws in een exclusief interview. “Het creëert het visuele.”

Bijvoorbeeld Daisy Jones (gespeeld door Riley Keough) ondergaat de grootste transformatie van het stel terwijl roem haar naar binnen zuigt en uitspuugt. Door bepaalde oogschaduwtinten en teintproducten te gebruiken, schetst Rebecca een beeld van wat de rockster meemaakt.

“Ze heeft een fris gezicht, ze is in de zon geweest, die sfeer uit de jaren 70”, legde de visagist uit. “Maar dan begint ze beroemd te worden en draagt ​​ze wat meer make-up. We doen een hele reeks om haar overgang te laten zien van losgeslagen zijn en drugs gebruiken. En wanneer ze het neemt Echt tot nu toe is ze weggespoeld en gebruikt ze zware make-up, wat niet de Daisy is die we van vroeger kennen.

Zoals Rebecca het uitdrukte: “Je kunt zien dat er iets niet klopt.”