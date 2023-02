De opmerkingen van Biden komen een dag na zijn verrassingsbezoek aan Kiev, Oekraïne, waar hij de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy ontmoette voorafgaand aan het eenjarige jubileum van Rusland dat de oorlog tegen het land lanceerde. De bilaterale ontmoeting vindt plaats enkele uren na de Russische president Vladimir Poetin de deelname van Moskou opgeschort in het laatst overgebleven kernwapenverdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten.

Biden benadrukte dinsdag de aanhoudende steun van de Verenigde Staten aan Oekraïne en bedankte Polen voor het verwelkomen van miljoenen Oekraïners in het land.

“Zoals ik president Zelenskyy vertelde toen we gisteren in Kiev spraken, kan ik met trots zeggen dat onze steun aan Oekraïne onwrikbaar blijft”, zei Biden.

Biden zei ook dat hij en Duda “onze ijzersterke toewijding aan de collectieve veiligheid van de NAVO hebben bevestigd, inclusief de garantie dat het commandohoofdkwartier voor onze strijdkrachten in Europa in Polen zal zijn, punt uit.”

Duda zei dinsdag vlak voor Biden dat het bezoek van de president aan Kiev een teken is “dat een vrije wereld hen niet was vergeten” en dat zijn bezoek aan Warschau een teken is dat Polen “veilig en zeker” is, ondanks de invasie van Rusland. van Oekraïne.

“Het zendt een zeer krachtige boodschap uit van verantwoordelijkheid, die de Verenigde Staten van Amerika constant de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van Europa en de wereld”, zei Duda volgens een live vertaling.

Biden zal later dinsdagochtend een adres in Warschau afleveren.